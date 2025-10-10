هکرهای حنظله با انتشار تصاویری از سیستم های شرکت دلک از حمله سایبری به سیستم سوخت اسرائیل خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های عبری از حمله هکری گروه سایبری حنظله به شرکت سوخت اسرائیلی «دِلِک» خبر دادند. شرکت سوخت رژیم صهیونیستیی «دِلِک» یکی از چهار شرکت بزرگ سوخت در اسرائیل است.

این شرکت مالک صدها پمپ‌بنزین در سراسر فلسطین اشغالی است که در برخی از آن‌ها فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت برند «مانتا» (Menta) و مجتمع‌های خرده‌فروشی نیز فعالیت دارند.

شرکت «دِلِک» همچنین مالک چندین شرکت تابعه در حوزه‌های انرژی و لجستیک است که خدماتی از جمله حمل‌ونقل سوخت، سامانه‌های لجستیکی، تولید روغن‌ها و نیز خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در بنادر رژیم صهیونیستی و سایر نقاط جهان ارائه می‌دهند.

هکرهای حنظله با انتشار تصاویری از سیستم های شرکت دلک نوشتند:

«سیستم سوخت رژیم صهیونیستی هک شد

این یک هشدار نیست. این اثبات آسیب‌پذیری شماست.

شما برای مدت طولانی به دژهای دیجیتال و حس کاذب امنیت خود تکیه کرده‌اید، با این باور که اسرار شما پشت فایروال‌ها و کدهای رمزنگاری شده در امان است. امروز، این توهم به پایان می‌رسد. ما، هکرهای حنظله، به هسته اصلی دِلِک – ستون فقرات تأمین سوخت رژیم صهیونیستی – نفوذ کرده‌ایم. سیستم حسابداری شما دیگر مال شما نیست. آن کاملاً تحت کنترل ما است.

ما همه چیز را خارج کرده‌ایم: پایگاه داده کامل تمام اطلاعات مشتریان، قراردادهای محرمانه نظامی که فکر می‌کردید غیرقابل دسترس هستند، لیست مأموران مخفی شما، هر تراکنش، هر ورودی کارت هوشمند؛ چیزی باقی نمانده است. شما کاملاً آسیب‌پذیر شده‌اید.

آتش‌بس‌ها بی‌معنی هستند. تا زمانی که کاهانیست‌ها، بی‌بی [نتانیابو] و سارا وجود دارند، صلحی در کار نخواهد بود. کمپین ما از اینجا به بعد تشدید می‌شود.

این فقط آغاز کار است. برای یک عصر جدید از تاریکی آماده شوید.»