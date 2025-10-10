هکرهای حنظله با انتشار تصاویری از سیستم های شرکت دلک از حمله سایبری به سیستم سوخت اسرائیل خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های عبری از حمله هکری گروه سایبری حنظله به شرکت سوخت اسرائیلی «دِلِک» خبر دادند. شرکت سوخت رژیم صهیونیستیی «دِلِک» یکی از چهار شرکت بزرگ سوخت در اسرائیل است.

این شرکت مالک صدها پمپ‌بنزین در سراسر فلسطین اشغالی است که در برخی از آن‌ها فروشگاه‌های زنجیره‌ای تحت برند «مانتا» (Menta) و مجتمع‌های خرده‌فروشی نیز فعالیت دارند.

شرکت «دِلِک» همچنین مالک چندین شرکت تابعه در حوزه‌های انرژی و لجستیک است که خدماتی از جمله حمل‌ونقل سوخت، سامانه‌های لجستیکی، تولید روغن‌ها و نیز خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در بنادر رژیم صهیونیستی و سایر نقاط جهان ارائه می‌دهند.

هکرهای حنظله با انتشار تصاویری از سیستم های شرکت دلک نوشتند:

«سیستم سوخت رژیم صهیونیستی هک شد

این یک هشدار نیست. این اثبات آسیب‌پذیری شماست.
شما برای مدت طولانی به دژهای دیجیتال و حس کاذب امنیت خود تکیه کرده‌اید، با این باور که اسرار شما پشت فایروال‌ها و کدهای رمزنگاری شده در امان است. امروز، این توهم به پایان می‌رسد. ما، هکرهای حنظله، به هسته اصلی دِلِک – ستون فقرات تأمین سوخت رژیم صهیونیستی – نفوذ کرده‌ایم. سیستم حسابداری شما دیگر مال شما نیست. آن کاملاً تحت کنترل ما است.

ما همه چیز را خارج کرده‌ایم: پایگاه داده کامل تمام اطلاعات مشتریان، قراردادهای محرمانه نظامی که فکر می‌کردید غیرقابل دسترس هستند، لیست مأموران مخفی شما، هر تراکنش، هر ورودی کارت هوشمند؛ چیزی باقی نمانده است. شما کاملاً آسیب‌پذیر شده‌اید.

آتش‌بس‌ها بی‌معنی هستند. تا زمانی که کاهانیست‌ها، بی‌بی [نتانیابو] و سارا وجود دارند، صلحی در کار نخواهد بود. کمپین ما از اینجا به بعد تشدید می‌شود. 

این فقط آغاز کار است. برای یک عصر جدید از تاریکی آماده شوید.»

برچسب ها: حنظله ، حمله سایبری ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
در باشگاه خبرنگاران جوان می‌خوانید؛
امواج عدالت: کشتی حنظله در برابر ظلم
نیرو‌های اسرائیلی به کشتی حامیان غزه‌ یورش بردند
کشتی فعالان فلسطینی به بندر اشدود اسرائیل منتقل شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای تروئیکای اروپا: آماده مذاکره با تهران و واشنگتن هستیم
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
فرافکنی ترامپ: چین بسیار تهاجمی شده است
آمریکا در رزمایش‌های هسته‌ای ناتو شرکت خواهد کرد
کمک‌های سازمان ملل از یکشنبه وارد غزه می‌شود
تمجید گروه‌های فلسطینی از «صحنه‌های باشکوه بازگشت مردم به شهر غزه»
سقوط سهام آمریکا پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها بر چین
دو شهید در حمله جدید اسرائیل به خان یونس
ترامپ دوشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود
ارتش پاکستان: هند از خاک افغانستان علیه ما استفاده می‌کند
آخرین اخبار
تمجید گروه‌های فلسطینی از «صحنه‌های باشکوه بازگشت مردم به شهر غزه»
چندین کشته و مفقود درپی انفجار مهیب در کارخانه نظامی در آمریکا
سقوط سهام آمریکا پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها بر چین
مدودف: دستاورد‌های نظامی کره شمالی بسیار مهم است
قلب کودکان غزه پس از دو سال پر از شادی می‌شود + فیلم
مانع تراشی اسرائیل بر سر راه بازگشایی گذرگاه‌ها
جزئیات اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، منتشر شد
ملانیا ترامپ: یک خط ارتباطی باز با پوتین دارم
پترو: مبارزه قاتلان کودکان را به عقب‌نشینی واداشت
ترامپ هفته آینده در اجلاس بین‌المللی غزه شرکت می‌کند
آمریکا در رزمایش‌های هسته‌ای ناتو شرکت خواهد کرد
دو شهید در حمله جدید اسرائیل به خان یونس
کمک‌های سازمان ملل از یکشنبه وارد غزه می‌شود
فرافکنی ترامپ: چین بسیار تهاجمی شده است
ادعای تروئیکای اروپا: آماده مذاکره با تهران و واشنگتن هستیم
ترامپ دوشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود
ارتش پاکستان: هند از خاک افغانستان علیه ما استفاده می‌کند
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
راهپیمایی عظیم یمنی‌ها در گرامیداشت دو سال مقاومت+ تصاویر
چابهار برای افغانستان و هند حیاتی است
غزه پس از ۲ سال نسل‌کشی، غرق در شادی+ ویدیو
آغاز استقرار نیرو‌های امنیتی فلسطین در غزه
واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان به کابل؛ عواقب تنش برعهده اسلام‌آباد است
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان
تسهیل تجارت تهاتری پاکستان با ایران، روسیه و افغانستان
دیدار وزیر خارجه هند با سرپرست امور خارجه طالبان در دهلی‌نو؛ توافق بر سر تقویت همکاری‌ها
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
بیانیه وزارت کشور فلسطین در باره آتش بس غزه
با برقراری آتش بس فلسطینی ها در حال بازگشت به غزه هستند