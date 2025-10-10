جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت در محور چالوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت در محور چالوس خبر داد.

وی اعلام کرد: از ساعت ۱۲:۰۰ امروز، تردد کلیه وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران–شمال و میدان امیرکبیر البرز به سمت مرزن‌آباد ممنوع است. همچنین از ساعت ۱۴:۰۰، محدوده پل زنگوله در مسیر شمال به جنوب به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد تا بار ترافیکی محور چالوس تخلیه شود.

سرهنگ محبی همچنین تاکید کرد: پس از پایان طرح، مسیر‌ها دوباره دوطرفه خواهند شد و رانندگان موظف به پیروی از دستور مأموران پلیس راه هستند.

علی
۱۴:۲۰ ۱۸ مهر ۱۴۰۴
مگر نگفته اند هر که خربزه میخورد پای لرزش هم می نشیند اون کسی که به گشت و گذار میرود باید همه چیزش را تحمل کند چرا جاده ها را یک طرفه می کنید و برای عده ای زحمت این است عدالت فقط صحبت عدالتان در خصوص مصرف بی رویه بنزین است که انهم از نادانی و ندانم خودتان می باشد
