باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی موقت در محور چالوس خبر داد.

وی اعلام کرد: از ساعت ۱۲:۰۰ امروز، تردد کلیه وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران–شمال و میدان امیرکبیر البرز به سمت مرزن‌آباد ممنوع است. همچنین از ساعت ۱۴:۰۰، محدوده پل زنگوله در مسیر شمال به جنوب به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد تا بار ترافیکی محور چالوس تخلیه شود.

سرهنگ محبی همچنین تاکید کرد: پس از پایان طرح، مسیر‌ها دوباره دوطرفه خواهند شد و رانندگان موظف به پیروی از دستور مأموران پلیس راه هستند.

منبع: پلیس راهور