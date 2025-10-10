مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور با حضور در سه شهرستان خوزستان نقاط جمعیتی واجد شرایط برای تبدیل به روستا را مورد ارزیابی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ صدیقه میری، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان در پایان بازدید‌های میدانی از شهرستان‌های باوی، کرخه و دشت آزادگان اظهار کرد: در بازدید‌های امروز، تعدادی از نقاط، شرایط لازم برای تبدیل به روستا را دارا بودند که روند قانونی جهت دریافت کد روستایی برای آنها طی خواهد شد.

وی افزود: بازدید‌های میدانی در روز‌های آینده نیز در سایر شهرستان‌های استان ادامه دارد تا تصویر دقیق‌تر از وضعیت تقسیمات محلی به دست آید و بی شک این بررسی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در نقشه اداری استان باشد.

میری بیان داشت: این بازدید‌ها با حضور مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور و همچنین فرمانداران و بخشداران شهرستان‌های باوی، کرخه و دشت آزادگان انجام شد.

بر اساس آمار‌ها در خوزستان بیش از چهار هزار روستا با جمعیتی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وجود دارد که ۲۴.۵ درصد جمعیت استان را تشکیل می‌دهند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: تقسیمات کشوری ، استانداری خوزستان
