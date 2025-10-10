نماینده شوش در مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت میراث فرهنگی، ثبت جهانی آثار تاریخی این شهرستان را عامل رکود در توسعه محلی دانست و خواستار بازنگری در نگاه ملی به ظرفیت‌های شوش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد کعب عمیر، نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی مسائل میراث فرهنگی شوش که با حضور معاون وزیر میراث فرهنگی برگزار شد، با انتقاد از عملکرد این وزارتخانه، اظهار کرد: ثبت جهانی شوش تاکنون هیچ دستاورد ملموسی برای مردم نداشته و بیشتر به تهدیدی برای توسعه محلی تبدیل شده است.

وی با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده با مسئولان وزارت میراث فرهنگی در سال‌های اخیر، افزود: با وجود وعده‌های مکرر، هیچ اقدام مؤثری برای رفع مشکلات گردشگری و میراث فرهنگی شوش صورت نگرفته و نتیجه‌ای برای مردم حاصل نشده است.

کعب عمیر با انتقاد از ضوابط سخت‌گیرانه میراث جهانی، گفت: قوانین و بخشنامه‌های موجود به‌حدی دست‌وپاگیر هستند که حتی امکان نصب یک دکل مخابراتی در محدوده شوش وجود ندارد.

نماینده شوش و کرخه با تأکید بر لزوم بازنگری در نگاه ملی به این شهرستان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رفت وزارت میراث فرهنگی به مصوبه‌های سفر رئیس‌جمهور درباره توسعه گردشگری شوش عمل کند، اما هیچ‌کدام از وعده‌ها تحقق نیافته است.

وی وضعیت فعلی معبد چغازنبیل را نامطلوب توصیف کرد و گفت: این اثر ممتاز جهانی می‌توانست زمینه اشتغال جوانان و جذب گردشگران خارجی را فراهم کند، اما به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، این ظرفیت بلااستفاده مانده است.

کعب عمیر در پایان تأکید کرد: اقتصاد شوش باید متناسب با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این شهر بازتعریف شود؛ شوش تنها یک میراث کهن نیست، بلکه می‌تواند به محور توسعه اقتصادی پایدار در جنوب غرب کشور تبدیل شود.

