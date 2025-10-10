در چارچوب توافق ژانویه ۲۰۲۵ اسرائیل اجازه بازگشت فلسطینیان از طریق گذرگاه رفح را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رادیو ارتش رژیم صهیونیستی با اعلام سیاست جدیدی در قبال غزه، برای نخستین بار از آغاز جنگ، اجازه بازگشت فلسطینیان از طریق گذرگاه رفح را صادر کرد. این اقدام که در چارچوب توافق ژانویه ۲۰۲۵ و تحت نظارت ناظران اتحادیه اروپا انجام می‌شود، هیچ محدودیت عددی برای تعداد بازگشت‌کنندگان ندارد.

بر اساس گزارش‌های منابع عبری، این فرآیند منوط به هماهنگی با مقامات مصری است و جزئیات فنی و معیار‌های اجرایی آن به زودی اعلام خواهد شد. یک منبع آگاه فلسطینی که در تدوین این توافق نقش داشته، تأکید کرد: «هر فردی که خواهان بازگشت باشد - از جمله شهروندان عادی، فعالان و حتی اعضای ارشد جنبش حماس - امکان بازگشت خواهد داشت و اسرائیل حق جلوگیری از این امر را ندارد.»

در بخش دیگری از این طرح انسان‌دوستانه، مقرر شده است که روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان ملل، نهاد‌های بین‌المللی و بخش خصوصی وارد غزه شود. این محموله‌ها که شامل مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، لوازم اسکان، سوخت و گاز پخت‌وپز هستند، از دو محور اصلی صلاح‌الدین و الرشید به صورت آزادانه تا شمال نوار غزه تردد خواهند کرد تا توزیع عادلانه‌ای در تمام مناطق انجام گیرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جامعه بین‌المللی امیدوار است این اقدامات گامی به سوی کاهش بحران انسانی در غزه باشد.

منبع: الجزیره