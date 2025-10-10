باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان در جمع خبرنگاران از آغاز سیزدهمین دوره مسابقات ملی طرح دادرس در گیلان خبر داد، گفت: در این طرح دانش آموزان در برابر بحرانها مهارتهای امدادی را آموزش میبینند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گیلان با بیان اینکه یک هزار دانش آموز از سراسر کشور در این طرح شرکت کردهاند، افزود: ایمنی و ارزیابی، کنترل علائم حیاتی، احیای قلبی-ریوی، مخاطرات طبیعی، انتقال و حمل مصدوم، آسیبهای بافت نرم و اسکلتیمفصلی، اسکان اضطراری و اطفای حریق از محورهای اصلی این رقابتها هستند که دانشآموزان در آنها به رقابت میپردازند.
سلیمی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار دانشآموز در مدارس کشور آموزشهای لازم طرح دادرس را دریافت کردهاند.