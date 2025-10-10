سازمان خصوصی در جدیدترین آگهی خود مجموعه تنیس استقلال را به مزایده گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز تنیس ایران دو هفته پیش با حضور جمعی از مسئولین به نام پارسا منصور اولین شهید ورزشکار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نام‌گذاری و بخش‌های مختلف آن از جمله مرکز پزشکی کمپ تیم‌های ملی فدراسیون تنیس، مرکز آموزش و خوابگاه ملی‌پوشان در مجموعه تنیس استقلال افتتاح شد، اما سازمان خصوصی سازی بدون هماهنگی با مسئولان ورزش کشور در یک آگهی مجموعه تنیس استقلال را به مزایده گذاشته است.

داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس گفت: هیئت عالی واگذاری طی دو سه هفته اخیر تشکیل جلسه داده و سازمان خصوصی‌سازی بدون هماهنگی با وزارت ورزش و فدراسیون، دعوت‌نامه جلسه فروش را فقط سه ساعت قبل برای وزیر ورزش ارسال کرده است تا حضور وی در جلسه ممکن نباشد.

 وی افزود: در نهایت مصوبه فروش بدون حضور صاحب مجموعه تصویب شد.

رئیس فدراسیون تنیس خاطرنشان کرد: وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای به وزیر اقتصاد به این روند اعتراض کرده و دستور بررسی و اقدام صادر شده است. با این حال، سازمان خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن صلاح کشور، فروش تخصصی‌ترین مرکز تنیس ایران را در دستور کار گذاشته است. این مجموعه که قدمتی بیش از ۷۰ سال دارد، دو هفته پیش با تمام امکانات افتتاح شده و مزین به نام شهید منصور پارسا، اولین شهید ورزشکار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود، اکنون به فروش گذاشته شده است. سالن بدنسازی مجموعه در حال ساخت است و قرار بود ماه آینده افتتاح شود، اما فروش مجموعه همه چیز را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

طبق اطلاعیه‌ سازمان خصوصی سازی قرار است مزایده روز ۵ آبان برگزار شود.

آگهی مزایده مجموعه تنیس استقلال

برچسب ها: تنیس استقلال ، تنیس ، فدراسیون تنیس ، سازمان خصوصی سازی
خبرهای مرتبط
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
درخشش نمایندگان تنیس ساحلی ایران در هفته دوم رقابت‌های جهانی تایلند
هفته دوم تور جهانی تنیس جوانان؛
چهره نفرات صعود کننده به نیمه نهایی مشخص شد
تنیس کمتر از ۱۲ سال بین قاره‌ای؛ برتری دختران ایران مقابل پاسفیک
برتری نمایندگان تنیس ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی تایلند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر روسیه
برنامه رقابت امروز ملی‌پوشان وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی
ایران - روسیه؛ آزمونی برای یوزها در راه آماده سازی جام جهانی
پیروزی قاطع هلند، بهترین برد تاریخ اتریش و قرار گرفتن کرواسی در یک قدمی جام جهانی
دیدار رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با رئیس فدراسیون جهانی والیبال
ضرب اولین طلای تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان ایران در جهان
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
آخرین اخبار
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
ضرب اولین طلای تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان ایران در جهان
دیدار رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با رئیس فدراسیون جهانی والیبال
برنامه رقابت امروز ملی‌پوشان وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر روسیه
پیروزی قاطع هلند، بهترین برد تاریخ اتریش و قرار گرفتن کرواسی در یک قدمی جام جهانی
ایران - روسیه؛ آزمونی برای یوزها در راه آماده سازی جام جهانی
معینی رکورد یک ضرب جهان را شکست/ نقره مجموع در چنگ وزنه‌بردار ایرانی
حضور پر تعداد خبرنگاران روس در تمرین تیم ملی ایران
محبی: روسیه را به خوبی می‌شناسم/ امیدوارم بازی زیبایی رقم بزنیم
قلعه‌نویی: روسیه تیمی بسیار قوی و تاکتیکی است/ ایران به جایگاه خودش رسیده است
برندگان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مشخص شدند
تمرینات ویژه ساپینتو برای مهاجمان استقلال
احتمال بازگشت صالح حردانی به ترکیب اصلی استقلال قوت گرفت
عارف غلامی آماده بازگشت به ترکیب استقلال شد
حضور حسین عبدی به عنوان سرمربی پرسپولیس دروغ است/ از وحید هاشمیان حمایت می‌کنیم
تاج: تیم ملی امید پشتوانه خوبی برای بزرگسالان ایجاد کرده است
تاج خطاب به آزمون: برای بازگشتت لحظه‌شماری می‌کنیم
دعوت ۲۱ هندبالیست به اردوی تیم ملی بانوان
تمرین بازیکنان پرسپولیس در حضور مدیر عامل و پیشکسوتان تیم
صعود پینگ‌پنگ‌باز نونهال ایران به جمع ۸ نفر برتر کانتندر جوانان تونس
ورزش‌های آبی آسیا؛ تیم ملی واترپلو ایران به نیمه‌نهایی رسید
لیگ فوتسال بانوان؛ استقلال، سپاهان را درهم کوبید
زمان برگزاری لیگ شنا مشخص شد
دعوت خسروی‌وفا از رئیس IOC برای حضور در ایران؛ کاونتری: برای این سفر مشتاقم
امضای دیوار المپیک توسط ناهید کیانی در لوزان سوییس