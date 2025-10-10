سازمان خصوصی در جدیدترین آگهی خود مجموعه تنیس استقلال را به مزایده گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز تنیس ایران دو هفته پیش با حضور جمعی از مسئولین به نام پارسا منصور اولین شهید ورزشکار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نام‌گذاری و بخش‌های مختلف آن از جمله مرکز پزشکی کمپ تیم‌های ملی فدراسیون تنیس، مرکز آموزش و خوابگاه ملی‌پوشان در مجموعه تنیس استقلال افتتاح شد، اما سازمان خصوصی سازی بدون هماهنگی با مسئولان ورزش کشور در یک آگهی مجموعه تنیس استقلال را به مزایده گذاشته است.

داوود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس گفت: هیئت عالی واگذاری طی دو سه هفته اخیر تشکیل جلسه داده و سازمان خصوصی‌سازی بدون هماهنگی با وزارت ورزش و فدراسیون، دعوت‌نامه جلسه فروش را فقط سه ساعت قبل برای وزیر ورزش ارسال کرده است تا حضور وی در جلسه ممکن نباشد.

وی افزود: در نهایت مصوبه فروش بدون حضور صاحب مجموعه تصویب شد.

رئیس فدراسیون تنیس خاطرنشان کرد: وزیر ورزش و جوانان در نامه‌ای به وزیر اقتصاد به این روند اعتراض کرده و دستور بررسی و اقدام صادر شده است. با این حال، سازمان خصوصی‌سازی بدون در نظر گرفتن صلاح کشور، فروش تخصصی‌ترین مرکز تنیس ایران را در دستور کار گذاشته است. این مجموعه که قدمتی بیش از ۷۰ سال دارد، دو هفته پیش با تمام امکانات افتتاح شده و مزین به نام شهید منصور پارسا، اولین شهید ورزشکار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود، اکنون به فروش گذاشته شده است. سالن بدنسازی مجموعه در حال ساخت است و قرار بود ماه آینده افتتاح شود، اما فروش مجموعه همه چیز را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

طبق اطلاعیه‌ سازمان خصوصی سازی قرار است مزایده روز ۵ آبان برگزار شود.