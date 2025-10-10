باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در بخش جوانان، عطیه سادات حسینی ملی پوش جوان کشورمان در دسته ۶۱ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت.

ورزشکار جوان کشورمان در حرکت اول و دوم خود موفق به مهار وزنه‌های ۸۵ و ۹۰ کیلوگرم شد. حسینی در حرکت سوم خود از مهار وزنه ۹۴ کیلوگرم بازماند، اما توانست مدال طلای جهان و عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کند و تاریخ‌سازی شد و اولین نشان طلای پاراوزنه‌برداری بانوان ایران را بدست آورد.

رقابت‌های جوانان در روز‌های ۱۷ و ۱۸ مهر و برای نخستین بار در دو روز متوالی با حضور ۱۲۴ ورزشکار از ۲۸ کمیته ملی پارالمپیک برگزار می‌شود.