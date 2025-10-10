مراسم افتتاح طرح مجموعه گردشگری و خدماتی در شهرستان علی آباد کتول با حضور استاندار گلستان، نماینده مردم علی آباد کتول و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی- علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان در این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح در زمینه گردشگری، گفت: این طرح یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین فعالیت‌ها در شهرستان علی آباد کتول است که با ۹۰ درصد آورده شخصی و ۱۰ درصد تسهیلات گردشگری راه‌اندازی شده است و باعث اشتغال پایدار در این شهرستان است.

استاندار گلستان همچنین به درخواست‌های مهم مردم شهرستان علی آباد کتول برای احداث تله کابین اشاره کرد و افزود: این طرح تمامی موارد زیست‌محیطی و منابع طبیعی را مرتفع کرده و سرمایه‌گذار آن شناسایی شده است و تا یک ماه آینده کلنگ تله کابین علی آباد کتول به زمین خواهد خورد و کار عملیاتی آن آغاز می‌شود.

رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول نیز در این مراسم گفت: گردشگری باعث اشتغال و پیشرفت استان می‌شود و ما از طرح‌های گردشگری حمایت کامل می‌کنیم، چون در مسیر توسعه استان حرکت می‌کنند.

وی همچنین بر لزوم ایجاد زیرساخت‌های گردشگری برای جذب گردشگر در سطح بین‌المللی تأکید کرد.

مهندس فریدون فعالی مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری گلستان، در ادامه گفت: مجموعه گردشگری علی آباد کتول با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان در فاز یک به بهره‌برداری رسیده و ۴۵ نفر به صورت مستقیم اشتغال‌زایی شده است.

او افزود: این طرح هزار و هشتمین تأسیسات گردشگری در سطح گلستان است که به بهره‌برداری رسیده و در حال حاضر ۱۵۳ طرح عمرانی گردشگری در دست اقدام داریم که با اعتبار ۵۰ همت در حال اجراست.