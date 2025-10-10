یک منبع در وزارت دفاع ترکیه از آمادگی این کشور در هر مأموریتی برای حفظ صلح در غزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک منبع در وزارت دفاع ترکیه روز جمعه گفت که نیرو‌های نظامی این کشور در هر مأموریتی برای حفظ صلح در غزه پس از توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس مشارکت خواهند کرد.

ترکیه که به طور نزدیک در مذاکرات درگیر بوده، یک تیم به گفت‌و‌گو‌ها در شهرک توریستی شرم الشیخ مصر اعزام کرده بود.

این منبع در پاسخ به این سوال که آیا ارتش به یک نیروی ویژه در غزه خواهد پیوست، گفت: «نیرو‌های مسلح ترکیه ما، با تجربه خود در برقراری و حفظ صلح، برای هر وظیفه‌ای که به آنان محول شود، آماده هستند.»

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز پنجشنبه گفته بود که این کشور در یک «نیروی ویژه» برای نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس مشارکت خواهد کرد، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، پنجشنبه شب گفته بود: «یک تیم متشکل از ایالات متحده، مصر، ترکیه و قطر نقش تسهیل‌گری در پیگیری این نکات توافق شده ایفا خواهد کرد و مسائل را با هر دو طرف بحث خواهد کرد.»

فیدان گفت این کشور‌ها همچنین میانجی بوده و بر اجرای مواد مرتبط توافقنامه نظارت خواهند داشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: آتش بس در غزه ، ترکیه
خبرهای مرتبط
اسرائیل اجازه بازگشت فلسطینیان از طریق گذرگاه رفح را صادر کرد
هشدار سازمان امداد: بازگشت به غزه هنوز خطرناک است
فرار خفت بار ارتش اسرائیل از غزه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رژیم اشغالگر آتش بس در غزه را نقض کرد
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیل از غزه + فیلم
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
کرملین: از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر فیلیپین را لرزاند و هشدار سونامی صادر شد
فرار خفت بار ارتش اسرائیل از غزه + فیلم
توافق غزه نشانه شکست استراتژیک و پایان بازدارندگی تل‌آویو 
هشدار سازمان امداد: بازگشت به غزه هنوز خطرناک است
سیستم سوخت رژیم صهیونیستی هک شد
آخرین اخبار
نیرو‌های نظامی ترکیه آماده مشارکت در هر مأموریتی در غزه هستند
اسرائیل اجازه بازگشت فلسطینیان از طریق گذرگاه رفح را صادر کرد
سیستم سوخت رژیم صهیونیستی هک شد
هشدار سازمان امداد: بازگشت به غزه هنوز خطرناک است
فرار خفت بار ارتش اسرائیل از غزه + فیلم
توافق غزه نشانه شکست استراتژیک و پایان بازدارندگی تل‌آویو 
کرملین: از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیل از غزه + فیلم
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
رژیم اشغالگر آتش بس در غزه را نقض کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر فیلیپین را لرزاند و هشدار سونامی صادر شد
حماس: نتانیاهو قصد دارد آتش‌بس را مختل کند
انفجارهای پیاپی در کابل؛ پاکستان مدعی ترور نورولی محسود شد
ترامپ: از ایران به خاطر حمایت از توافق غزه تشکر می‌کنم
نتانیاهو با فرستادگان ترامپ در دفترش دیدار کرد
وزیر اسرائیلی نتانیاهو به سرنگونی کابینه تهدید کرد
۴ شهید و ۴۰ مفقود در حمله اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس
ادامه توهم ضد ایرانی ترامپ: حمله نمی‌کردیم، ایران سلاح هسته‌ای داشت
خلیل الحیه: مردم غزه در جنگی ایستادگی کردند که جهان مانند آن را ندیده است
السیسی ترامپ را به جشن صلح در مصر دعوت کرد
شادی در غزه و اراضی اشغالی پس از اعلام آتش‌بس
از خاکستر تا زندگی: داستان مردم غزه از دید یک عکاس فلسطینی
کنفرانس پاریس درباره غزه آغاز به کار کرد
ترامپ: ایران می‌خواهد برای صلح تلاش کند و ما با آن همکاری خواهیم کرد
استقبال روسیه از توافق حماس و اسرائیل
زخمی شدن ۳ نظامی اسرائیلی در غزه
چرا رژیم اسرائیل از آزادی مروان البرغوثی هراس دارد؟
پوتین آمادگی کابل برای مبارزه با تروریسم را تایید کرد
ممانعت اسرائیل از دسترسی فعالان ناوگان آزادی به وکلایشان