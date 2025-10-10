یک منبع در وزارت دفاع ترکیه از آمادگی این کشور در هر مأموریتی برای حفظ صلح در غزه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک منبع در وزارت دفاع ترکیه روز جمعه گفت که نیرو‌های نظامی این کشور در هر مأموریتی برای حفظ صلح در غزه پس از توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس مشارکت خواهند کرد.

ترکیه که به طور نزدیک در مذاکرات درگیر بوده، یک تیم به گفت‌و‌گو‌ها در شهرک توریستی شرم الشیخ مصر اعزام کرده بود.

این منبع در پاسخ به این سوال که آیا ارتش به یک نیروی ویژه در غزه خواهد پیوست، گفت: «نیرو‌های مسلح ترکیه ما، با تجربه خود در برقراری و حفظ صلح، برای هر وظیفه‌ای که به آنان محول شود، آماده هستند.»

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز پنجشنبه گفته بود که این کشور در یک «نیروی ویژه» برای نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس مشارکت خواهد کرد، بدون اینکه جزئیات بیشتری ارائه دهد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، پنجشنبه شب گفته بود: «یک تیم متشکل از ایالات متحده، مصر، ترکیه و قطر نقش تسهیل‌گری در پیگیری این نکات توافق شده ایفا خواهد کرد و مسائل را با هر دو طرف بحث خواهد کرد.»

فیدان گفت این کشور‌ها همچنین میانجی بوده و بر اجرای مواد مرتبط توافقنامه نظارت خواهند داشت.

منبع: خبرگزاری فرانسه