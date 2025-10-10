باشگاه خبرنگاران جوان - «ایران جان» عنوان رویدادی ملی است که با رویکرد تقویت همبستگی ملی در دستور کار رسانه ملی قرار گرفته است و همراستا با همین، شبکه نمایش باکسهای هفتگی خود را به استانهای مختلف اختصاص میدهد.
پس از «هفته اصفهان» از رور شنبه ۱۹ مهرماه «هفته شیراز» در قالب این رویداد کلید میخورد و شبکه نمایش هم فیلمهایی مرتبط با فرهنگ و تاریخ شیراز را در کنداکتور پخش خود قرار خواهد داد.
این آثار بهصورت روزانه و از ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش میشود و این باکس ویژه تا روز جمعه ۲۵ مهرماه به شهر شیراز اختصاص خواهد داشت.
فیلم «جاده» به کارگردانی مجید اسماعیلی پارسا شنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۱ روانه آنتن میشود.
قصه این فیلم داستان دو جوان را روایت میکند که قصد خروج از کشور را دارند که در ادامه ماشینی میدزدند تا با فروش آن و به دست آوردن پول به مقصود خود برسند.
گفتنی است؛ یوسف بختیاری، امیر محمد عبدی، شیوا محمدی، محمد رنجبر بازیگران این فیلم هستند.
فیلم «آقای امیدوار» به کارگردانی مجید پایدار یکشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۱ روی آنتن میرود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آقای امیدوار معلمی بیانگیزه و سر به هواست که در مشکلات مالی غرق شده و به علت رفتارهای غیرمتعهدانهاش در معرض خطر اخراج قرار گرفته است. شخصی به نام آقای شیرازی، به صورت اشتباهی با آقای امیدوار تماس میگیرد و او را با هزینه تدریس قابل توجهی برای تدریس خصوصی به پسرش پوریا استخدام میکند. خانواده شیرازی، خانوادهای ثروتمندند و خانهای بزرگ دارند. آقای امیدوار که از دست شرخرها فراری است، ادعا میکند که به علت شیوه تدریسش باید در خانه شیرازیها بماند و.
مجید پایدار، محمدحسین نعمتی، عرشیا گرامی در این فیلم به ایفای نقش پرداختند.
فیلم «سین هشتم» به کارگردانی سید اشرف طباطبایی و با بازی ایمان افشاریان، سارا کریمی و محبوبه یزدانی دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۱ تماشایی میشود.
داستان فیلم در مورد خانوادهای شیرازی است که در لحظه تحویل سال متوجه نبود هفتمین سین میشوند. با عجله و از آنجایی که چند ثانیه بیشتر به تحویل سال فرصت ندارند، چمدانی را به عنوان سین هفتم سر سفره میآورند و مجید پدر خانواده اعلام میکند سین هفتم سفر و این مقدمهای است برای سفر به شهرهای دیگر...
فیلم «سین نهم» به کارگردانی اشرف طباطبایی سه شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۱ پخش میشود.
داستان این فیلم از جایی آغاز میشود که خانواده مجید مسروری در گیرو دار اسباب کشی قبل از تحویل سال، متوجه آمدن مهمانها از تهران میشوند، اما آنها سعی میکنند به هر قیمتی شده، رسم مهمان نوازی را بجا آورند.
ایمان افشاریان، افشین رضایی، سارا کریمی، محبوبه یزدانی، وحید قوهستانی، قاسم امین بیطرف، مهدی بحری، حلما زهتاب زاده، اردلان افشاریان و عرفان کوهستانی در این فیلم ایفای نقش کردهاند.
فیلم «سین دهم» به کارگردانی اشرف طباطبایی چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۱ روانه آنتن میشود.
این فیلم ماجرای سفر یک خانواده شیرازی را به تصویر کشیده و اتفاقات زنده و پرتحرکی را برای بیننده به نمایش خواهد گذاشت.
بازیگران این فیلم را ایمان افشاریان، سارا کریمی، سوده شرحی، محبوبه یزدانی، مسعود شریف، حلما زهتابزاده، محمد اهالی، اردشیر کیانی، قربانعلی موسوی و سرمست آتشپنجه تشکیل میدهند.
فیلم «خانم شیراز» به کارگردانی ایمان افشاریان پنج شنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۱ پخش خواهد شد.
این فیلم روایتگر پیرمرد خاتم کاری است که تلاش میکند صندوق خاتمی را که قرار است در عتبات عالیات نصب شود خود بسازد، اما کهولت سن و بیماری ریوی او را راهی بیمارستان میکند. بهروز، پسر پیرمرد تصمیم میگیرد که نذر پدر را ادا کند.
زهرا سعیدی، مهدی فقیه، سلمان فرخنده، سوده شرحی در فیلم بازی کردهاند.
فیلم «شاطره» به کارگردانی ایمان افشاریان جمعه ۲۵ مهر ساعت ۱۱ روانه آنتن میشود.
داستان این فیلم درباره دختری به نام بهار است که پدر و مادرش را از دست داده است و در کنار عمویش زندگی میکند. اما عمویش از اینکه برادرزاده اش با او زندگی میکند ناراضی است. او قصد دارد برای رسیدن به منافع خودش بهار را به پسر سرهنگ بدهد، اما بهار مخالف این ازدواج است. عمو جلال کارخانه عرقیجات دارد. اما در واقع این کارخانه متعلق به بهار است. جلال در کارخانه متوجه یکسری اعلامیه میشود و به پسری جوان به نام مهدی که در کارخانه اش مشغول به کار است مشکوک میشود...
احمد علامه دهر، زهرا سعیدی، سوده شرحی، شاپور معمارزاده، مسعود شریف، مجتبی مرادی، الهام شکیب، مجید باباخانی، سارا کریمی، مهدی بحری، حبیب بختیاری، منصور غارثی فرد و حمید مومنی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
منبع: شبکه نمایش سیما