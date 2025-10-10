باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آغاز بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان در شهر غزه + فیلم

بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه هایشان در شهر غزه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه هایشان در نوار غزه آغاز را مشاهده می کنید.

 

 

 

 

 
