کمیته نوبل نروژ از اعطای جایزه صلح نوبل به رهبر اپوزیسیون ونزوئلا خبر داد.

کمیته نوبل نروژ روز جمعه برنده جایزه صلح نوبل را اعلام کرد، جایزه‌ای بسیار مطلوب، اما به طرز مشهوری غیرقابل پیش‌بینی. این بار، این جایزه به ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا اهدا شده است.

کمیته نوبل نروژ، ماچادو را به عنوان «چهره کلیدی و متحدکننده» در اپوزیسیون ونزوئلا علیه رئیس جمهور نیکولاس مادورو توصیف کرد.

پیش از این، گمانه‌زنی‌های مداومی در مورد احتمال اهدای این جایزه به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، وجود داشت که تا حدودی توسط خود رئیس جمهور دامن زده می‌شد، اما ناظران دیرینه نوبل می‌گویند که شانس او ​​برای دریافت این جایزه، با وجود مداخلات قابل توجه در سیاست خارجی که اعتبار شخصی خود را به آن اختصاص داده است، همچنان کم است.

