امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نماز جمعه گفت: ایران در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی روزبه‌روز در مسیر رشد و اقتدار بیشتر قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر عبادی امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: ایران قوی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی روزبه‌روز در مسیر رشد و اقتدار بیشتر قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم توجه دولت به مسئله معیشت مردم افزود: دولت باید با جدیت بیشتری به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ورود کند و نظارت‌ها را افزایش دهد.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به توانمندی‌های نظامی کشور اظهار داشت: آنچه در *دفاع مقدس ۱۲ روزه* رژیم صهیونیستی را به زانو درآورد، قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران بود و این نشان می‌دهد که حوزه نظامی و امنیتی، در کنار اقتصاد، اهمیت ویژه‌ای دارد.

 

عبادی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب کشور را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به پیروزی رساندند، تصریح کرد: نباید دستاورد‌هایی را که با مقاومت و ایثار به دست آمده، فراموش کنیم.

 

وی افزود: دیپلماسی، ایدئولوژی، امنیت، سیاست و نظامی‌گری، همگی باید در کنار یکدیگر و با توجه یکسان دنبال شوند.

 

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به همدلی مردم در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: این وحدت و انسجام ریشه در مبانی دینی و الهی ملت ایران دارد و دشمنان با تهاجم فرهنگی و تضعیف نهاد خانواده به دنبال از بین بردن همین هویت دینی هستند.

 

عبادی تصریح کرد: امروز دشمنان با ابزار رسانه و فشار روانی به‌ویژه از طریق *سناریوی اسنپ‌بک* و نوسانات مصنوعی قیمت ارز، در پی برهم زدن وحدت ملی و القای ناامیدی در جامعه‌اند.

 

وی در ادامه گفت: ادعای برخی کشور‌های غربی درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین، فریب افکار عمومی است، چرا که همین کشور‌ها در تحریم ملت‌های مظلوم، هم‌پیمان آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.

 

امام جمعه موقت بیرجند همچنین با تأکید بر اهمیت تربیت فرزندان و نقش خانواده‌ها اظهار داشت: خانواده‌ها باید با رفاقت، استفاده از مشاوران و نظارت بر فضای مجازی، اجازه ندهند دشمنان با جنگ نرم فرزندان این مرز و بوم را از مسیر ایمان و ارزش‌ها دور کنند.

وی در پایان با اشاره به تحولات اخیر غزه خاطرنشان کرد: جنگ امروز، نبرد حق و باطل است و اعلام آتش‌بس به خواست آمریکا نشان از شکست رژیم صهیونیستی دارد؛ چرا که اگر امیدی به پیروزی داشتند، همچون سال‌های گذشته به جنایات خود ادامه می‌دادند.

برچسب ها: نمازجمعه ، خطبه های نمازجمعه
خبرهای مرتبط
برگزاری میز خدمت بهزیستی در نماز جمعه بیرجند
امام جمعه موقت بیرجند:
جمهوری اسلامی ایران در عمل وحدت اسلامی را نشان داده است
حضور مردم خراسان جنوبی در راهپیمایی جمعه‌های خشم و نصر + تصاویر
اعلام انزجار مردم خراسان جنوبی از رژیم غاصب صهیونیستی + تصاویر
برپایی تظاهرات جمعه‌های خشم و نصر در خراسان جنوبی
برپایی میز خدمت در نماز جمعه بیرجند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
ایران قوی‌تر از همیشه در مسیر پیشرفت / دولت به معیشت مردم توجه جدی‌تری داشته باشد