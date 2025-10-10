باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر عبادی امام جمعه موقت بیرجند در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: ایران قوی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی روزبهروز در مسیر رشد و اقتدار بیشتر قرار دارد.
وی با تأکید بر لزوم توجه دولت به مسئله معیشت مردم افزود: دولت باید با جدیت بیشتری به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ورود کند و نظارتها را افزایش دهد.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به توانمندیهای نظامی کشور اظهار داشت: آنچه در *دفاع مقدس ۱۲ روزه* رژیم صهیونیستی را به زانو درآورد، قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران بود و این نشان میدهد که حوزه نظامی و امنیتی، در کنار اقتصاد، اهمیت ویژهای دارد.
عبادی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب کشور را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به پیروزی رساندند، تصریح کرد: نباید دستاوردهایی را که با مقاومت و ایثار به دست آمده، فراموش کنیم.
وی افزود: دیپلماسی، ایدئولوژی، امنیت، سیاست و نظامیگری، همگی باید در کنار یکدیگر و با توجه یکسان دنبال شوند.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به همدلی مردم در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: این وحدت و انسجام ریشه در مبانی دینی و الهی ملت ایران دارد و دشمنان با تهاجم فرهنگی و تضعیف نهاد خانواده به دنبال از بین بردن همین هویت دینی هستند.
عبادی تصریح کرد: امروز دشمنان با ابزار رسانه و فشار روانی بهویژه از طریق *سناریوی اسنپبک* و نوسانات مصنوعی قیمت ارز، در پی برهم زدن وحدت ملی و القای ناامیدی در جامعهاند.
وی در ادامه گفت: ادعای برخی کشورهای غربی درباره به رسمیت شناختن کشور فلسطین، فریب افکار عمومی است، چرا که همین کشورها در تحریم ملتهای مظلوم، همپیمان آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.
امام جمعه موقت بیرجند همچنین با تأکید بر اهمیت تربیت فرزندان و نقش خانوادهها اظهار داشت: خانوادهها باید با رفاقت، استفاده از مشاوران و نظارت بر فضای مجازی، اجازه ندهند دشمنان با جنگ نرم فرزندان این مرز و بوم را از مسیر ایمان و ارزشها دور کنند.
وی در پایان با اشاره به تحولات اخیر غزه خاطرنشان کرد: جنگ امروز، نبرد حق و باطل است و اعلام آتشبس به خواست آمریکا نشان از شکست رژیم صهیونیستی دارد؛ چرا که اگر امیدی به پیروزی داشتند، همچون سالهای گذشته به جنایات خود ادامه میدادند.