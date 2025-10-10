جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از سمت شمال به جنوب به علت تخلیه بار ترافیکی امروز یکطرفه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال از سمت شمال به جنوب به علت تخلیه بار ترافیکی امروز جمعه ۱۸ مهر ماه یکطرفه شدند.

ترافیک در محور‌های چالوس و هراز اکنون سنگین و در محور سوادکوه روان می‌باشد.

بر اساس گزارش این مرکز محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

سایت WWW.۱۴۱.IR و نرم افزار تلفن همراه ۱۴۱ نیز همه اطلاعات لازم را در اختیار کاربران جاده‌ای قرار می‌دهد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

منبع: مرکز مدیریت راه‌های کشور

برچسب ها: وضعیت راه ها ، پلیس راه مازندران
تکذیب فرود سخت هواپیما در فرودگاه ساری
