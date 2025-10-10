کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد آماده است تا با پشتیبانی از روند اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه، به بازگرداندن اسرای اسرائیلی کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد آماده است تا با پشتیبانی از روند اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه، به بازگرداندن اسرای اسرائیلی کمک کند.

رئیس این نهاد بین‌المللی در بخشی از بیانیه خود تأکید کرد: «باید ارسال کمک‌های بشردوستانه بدون وقفه و به صورت امن از سر گرفته شود تا بتواند مستقیماً به دست نیازمندان برسد.» وی با اشاره به حساسیت روز‌های آینده، از تمام طرف‌های درگیر خواست به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند بمانند.

در پایان این بیانیه بر ضرورت انجام عملیات آزادی و تبادل اسرا با حفظ کامل امنیت و کرامت انسانی تأکید شد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: صلیب سرخ ، آتش بس غزه و اسرائیل
خبرهای مرتبط
هشدار سازمان امداد: بازگشت به غزه هنوز خطرناک است
اسرائیل اجازه بازگشت فلسطینیان از طریق گذرگاه رفح را صادر کرد
نیرو‌های نظامی ترکیه آماده مشارکت در هر مأموریتی در غزه هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای تروئیکای اروپا: آماده مذاکره با تهران و واشنگتن هستیم
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
فرافکنی ترامپ: چین بسیار تهاجمی شده است
آمریکا در رزمایش‌های هسته‌ای ناتو شرکت خواهد کرد
کمک‌های سازمان ملل از یکشنبه وارد غزه می‌شود
تمجید گروه‌های فلسطینی از «صحنه‌های باشکوه بازگشت مردم به شهر غزه»
سقوط سهام آمریکا پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها بر چین
دو شهید در حمله جدید اسرائیل به خان یونس
ترامپ دوشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود
ارتش پاکستان: هند از خاک افغانستان علیه ما استفاده می‌کند
آخرین اخبار
تمجید گروه‌های فلسطینی از «صحنه‌های باشکوه بازگشت مردم به شهر غزه»
چندین کشته و مفقود درپی انفجار مهیب در کارخانه نظامی در آمریکا
سقوط سهام آمریکا پس از تهدید ترامپ به افزایش تعرفه‌ها بر چین
مدودف: دستاورد‌های نظامی کره شمالی بسیار مهم است
قلب کودکان غزه پس از دو سال پر از شادی می‌شود + فیلم
مانع تراشی اسرائیل بر سر راه بازگشایی گذرگاه‌ها
جزئیات اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند، منتشر شد
ملانیا ترامپ: یک خط ارتباطی باز با پوتین دارم
پترو: مبارزه قاتلان کودکان را به عقب‌نشینی واداشت
ترامپ هفته آینده در اجلاس بین‌المللی غزه شرکت می‌کند
آمریکا در رزمایش‌های هسته‌ای ناتو شرکت خواهد کرد
دو شهید در حمله جدید اسرائیل به خان یونس
کمک‌های سازمان ملل از یکشنبه وارد غزه می‌شود
فرافکنی ترامپ: چین بسیار تهاجمی شده است
ادعای تروئیکای اروپا: آماده مذاکره با تهران و واشنگتن هستیم
ترامپ دوشنبه وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شود
ارتش پاکستان: هند از خاک افغانستان علیه ما استفاده می‌کند
نتانیاهو: ترامپ صلح را به ارمغان آورد، او لیاقت جایزه نوبل را داشت!
راهپیمایی عظیم یمنی‌ها در گرامیداشت دو سال مقاومت+ تصاویر
چابهار برای افغانستان و هند حیاتی است
غزه پس از ۲ سال نسل‌کشی، غرق در شادی+ ویدیو
آغاز استقرار نیرو‌های امنیتی فلسطین در غزه
واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان به کابل؛ عواقب تنش برعهده اسلام‌آباد است
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان
تسهیل تجارت تهاتری پاکستان با ایران، روسیه و افغانستان
دیدار وزیر خارجه هند با سرپرست امور خارجه طالبان در دهلی‌نو؛ توافق بر سر تقویت همکاری‌ها
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
بیانیه وزارت کشور فلسطین در باره آتش بس غزه
با برقراری آتش بس فلسطینی ها در حال بازگشت به غزه هستند