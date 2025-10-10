باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کمیته بینالمللی صلیب سرخ با انتشار بیانیهای اعلام کرد آماده است تا با پشتیبانی از روند اجرای توافق آتشبس در نوار غزه، به بازگرداندن اسرای اسرائیلی کمک کند.
رئیس این نهاد بینالمللی در بخشی از بیانیه خود تأکید کرد: «باید ارسال کمکهای بشردوستانه بدون وقفه و به صورت امن از سر گرفته شود تا بتواند مستقیماً به دست نیازمندان برسد.» وی با اشاره به حساسیت روزهای آینده، از تمام طرفهای درگیر خواست به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند بمانند.
در پایان این بیانیه بر ضرورت انجام عملیات آزادی و تبادل اسرا با حفظ کامل امنیت و کرامت انسانی تأکید شد.
منبع: الجزیره