باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- محمود شالویی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در مراسم رونمایی تندیس وحشی بافقی در تالار مرکزی یزد گفت: نصب تندیس وحشی بافقی و ساخت تندیس دیگر مفاخر استان یزد، آغازی برای تجمع و نشستهایی برای شعر و ادب باشد و اندیشمندان و اهل قلم نسبت به بررسی و معرفی آثار این بزرگان اهتمام بیشتری داشه باشند.
وی افزود: وحشی بافقی نه تنها شاعر ملی ایران، بلکه چراغی فروزان در مسیر هویتیابی فرهنگی ایرانیان است که آثارش باید برای نسل امروز و آینده به زبان ساده، گویا و روزآمد تفسیر و تبیین شود.
شالویی ادامه داد: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران تلاش میکند قشرهای مختلف به سمت کنکاش و بررسی بیشتر سوق داده شوند و سرتاسر استان یزد سرشار از مفاخر و شخصیتهای بیبدیلی است که باید برای تکتک آنان برنامهریزی شوند و به نسل امروز و کشور معرفی شوند.
وی بیان کرد: این اقدام باعث جلب توجه و انعطاف قشرهای مختلف برای بررسی و پیگیری آن شخصیت میشود و هنگامی که مجسمه مولانا وحشی بافقی را دیدند، به طور حتم بیشتر سراغ شعر و بررسی آثار این شاعران خواهند رفت و در غیر این صورت، نصب این تندیس و مجسمه جز یادآوری، نقش دیگری نمیتواند داشته باشد.
حجتالاسلام عباس دانشی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این آیین گفت: وحشی بافقی شاعر و حکیم فرزانهای بود که متون و شعرهای او نقطه عطفی در ادبیات ایران است، به عنوان ستارهای در کشور میدرخشد و استان یزد و شهر بافق مفتخر به این شاعر است.
وی افزود: امید میرود سالها پس از درگذشت غریبانه این شاعر رنجدیده، با ویژه برنامههای مختلف و رونمایی و نصب تندیس این شاعر برجسته بخشی از کم کاریها جبران شود؛ البته از مدتها قبل توجه به وحشی بافقی بوده و تندیس این شاعر سفارش داده شده بود.