باشگاه خبرنگاران جوان-حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه تبریز اظهار کرد: شرایط آتش‌بس بین حماس و اسرائیل نشان می‌دهد حماس بر کار خود آگاه است و جمهوری اسلامی در صدور انقلاب به دوستان خود موفق بوده و امروز حماس بهترین تصمیم‌ها را می‌گیرد که موجب حیرت دشمنان و رژیم صهیونیستی شده است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی پس از آتش‌بس در ظاهر شاد است، اما در باطن می‌سوزد؛ زیرا نقشه کشید، اما حماس از توطئه‌های آن آگاه بود.

امام جمعه تبریز ادامه داد: آمریکا و اسرائیل هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند نبوده‌اند و توافقاتی را در برابر جهانیان امضا و سپس نقض کرده‌اند؛ بنابراین حماس باید آماده باشد و ما نیز هشدار می‌دهیم، اما یقین داریم که حماس از همیشه قوی‌تر خواهد بود.

مطهری‌اصل تأکید کرد: موشک‌های ایران از گذشته آماده‌تر و کارآمدتر است و هنوز انتقام برخی موارد گرفته نشده است.

وی افزود: ما بی‌میل نیستیم که در صورت تخطی دشمن، قدرت خود را نشان دهیم. این‌بار اگر جنگی رخ دهد، صرفاً با چند موشک به سمت اسرائیل و حیفا نخواهد بود؛ بلکه همه منطقه خواهند فهمید که اگر با نگاهی بد به جمهوری اسلامی بنگرند، اسرائیل و آمریکا باید از منطقه کوچ کنند.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: اگر دولتمردان شبانه‌روز هم تلاش کنند، باز هم مشکلات به‌طور کامل از بین نمی‌رود، بنابراین لازم است نظارت‌ها بیشتر شود و نباید گران‌فروشی‌ها ساختگی باشد.

وی افزود: کالا و اجناس در انبار‌ها وجود دارد، اما احتکار و فروش دلبخواهی باید کنترل شود. در این زمینه نیز دستگاه‌های ذی‌ربط وظیفه دارند و باید گزارش عملکرد خود را به مردم اعلام کنند.

وی افزود: برخی از اقلام ضروری زندگی مانند خوراک، پوشاک، هزینه‌های آموزشی و اجاره مسکن از مواردی است که باید نظارت بر آنها افزایش یابد.

مطهری‌اصل خاطرنشان کرد: بخشی از مشکلات ناشی از تحریم و دشمنی‌ها است، اما بخش دیگر با نظارت دقیق قابل حل است و دستگاه‌های نظارتی باید دقت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به ۲۴ مهرماه، روز پیوند اولیا و مربیان، گفت: مباحث مربوط به دانش‌آموزان و فرزندان به والدین، عوامل مدرسه و سازمان‌های فرهنگی مرتبط است و هیچ‌کدام نباید از مسئولیت خود شانه خالی کنند.

امام جمعه تبریز افزود: آموزش و پرورش، اولیا و مراکز فرهنگی باید همکاری بیشتری داشته باشند و والدین حتماً به مدرسه مراجعه کرده و از وضعیت فرزندان خود آگاه شوند و در صورت بروز هرگونه مشکل، اولیا باید به مدرسه فراخوانده شوند تا این ارتباط تقویت شود.

وی تأکید کرد: والدین باید بر روند تدریس و تربیت در مدرسه نظارت داشته باشند و اگر در انجام مسئولیت خود کوتاهی کردند، مدرسه باید اطلاع دهد.

امام جمعه تبریز ادامه داد: اغلب معلمان زحمتکش انسان‌های شریف و متعهدی هستند، اما در صورت بروز موارد خاص نباید پنهان‌کاری شود تا شأن قشر معلم زیر سؤال نرود.

وی با اشاره به اهمیت پیوند میان مساجد و مدارس گفت: ارتباط این ۲ نهاد فرهنگی باید تقویت شود تا بستری برای حضور و فعالیت بیشتر دانش‌آموزان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی فراهم شود.

مطهری‌اصل با تأکید بر صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی گفت: به دلیل کاهش بارش‌ها و پایین‌آمدن سطح آب سدها، صرفه‌جویی در مصرف آب ضروری است البته صرفه‌جویی در هر زمینه‌ای، خورد و خوراک، پوشاک و سایر امور لازم است، اما در مسائل حیاتی مانند آب، برق و گاز اهمیت بیشتری دارد.