همه چیز درباره ناو پهپادبر شهید بهمن باقری + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان ـ ناو پهپادبر شهید باقری که به سفارش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخته شده است، نتیجه تغییر کاربری کشتی کانتینری پرارین در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ است.
این کشتی با اضافه شدن یک باند پرش مایل مشابه ناوهای هواپیمابر سبک، به یک ناو پهپادبر پیشرفته تبدیل شد.
نام این ناو به افتخار شهید بهمن باقری، یکی از فرماندهان سپاه که در جریان پاتک نیروهای عراقی در فاو در سال ۱۳۶۷ شهید شد، انتخاب شده است. در طول آزمایشهای دریایی، شهید باقری توسط دو کشتی دیگر که به عنوان حامل پهپاد نیز تغییر کاربری دادهاند، یعنی شهید مهدوی و شهید رودکی، همراهی میشد. این سهگانه نمایانگر افزایش قابل توجهی در قابلیتهای دریایی ایران است.