باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - با آغاز اجرای توافق آتشبس در نوار غزه از ساعت ۱۲ به وقت محلی، هزاران آواره فلسطینی که ماهها در مناطق جنوبی این نوار اسکان داشتند، در نخستین فرصت ممکن بازگشت به خانههای خود در شهر غزه و مناطق شمالی را آغاز کردند.
به گزارش شبکه الجزیره، دقایقی پس از عملیاتی شدن آتشبس، گروههایی از آوارگان با وسایل نقلیه یا پیاده راهی شمال شدند. همزمان، محورهای اصلی ارتباطی شامل جادههای الرشید و صلاحالدین که شریانهای حیاتی ارتباط دهنده شمال و جنوب غزه محسوب میشوند، برای تسهیل این بازگشت گسترده بازگشایی شدند.
بر اساس مشاهدات میدانی، خیل عظیمی از آوارگان در حال ترک اردوگاههای موقت و پناهگاههای اضطراری در دیر البلح، خان یونس و رفح هستند تا به زادگاه خود بازگردند. این حرکت تاریخی در حالی صورت میگیرد که بسیاری از این خانوادهها ماهها در چادرهای نامناسب و زیر بمباران زندگی کردهاند.
منبع: الجزیره