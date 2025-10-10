امام جمعه شیراز با تمرکز بر سه رکن اصلی تربیت نسل آینده، بر ضرورت حمایت از زبان فارسی، توجه ویژه به آموزش‌های قرآنی و تقویت جایگاه مسجد در کنار خانه و مدرسه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله لطف‌الله دژکام، در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با تمرکز بر سه رکن اصلی تربیت نسل آینده، بر ضرورت حمایت از زبان فارسی، توجه ویژه به آموزش‌های قرآنی و تقویت جایگاه مسجد در کنار خانه و مدرسه تأکید کرد.

او به رویداد ملی «ایران‌جان» که در هفته جاری بر استان فارس متمرکز است اشاره کرد و خواستار حمایت ویژه مردم و مسئولان از فعالیت‌های رسانه‌ای صداوسیما شد تا با انعکاس زیبای لطافت‌های هنری شیراز، نقش ملی این رسانه در گسترش معنویت ایفا شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس، با تأکید بر جایگاه بین‌المللی زبان فارسی، یادآور شد: فارسی از تاجیکستان و چین تا سوریه و هند، سابقه‌ای طولانی به عنوان زبان دیوانی دارد و هنوز هم زبانی بین‌المللی است و باید تقویت شود. 

امام جمعه شیراز در نکته‌ای محوری، تربیت نسلی سعادتمند را هدف اصلی نظام آموزشی دانست و گفت: تفاوت تعریف سعادت در نگاه مؤمنانه با تعاریف غربی، در گرو فهم عمیق آموزه‌های دینی است.

او اذعان کرد که متأسفانه در حوزه قرآن کریم کم‌توجهی صورت گرفته و سرمایه‌گذاری کافی انجام نشده است.

آیت‌الله دژکام با اشاره به فرارسیدن یادروز حافظ شیرازی، حافظ را چهره‌ای بزرگ و قرآنی معرفی کرد و افزود: آنچه حافظ را بلندآوازه کرده، درس‌های عشق به خداوند و انس با قرآن کریم است.

او تأکید کرد: والدین و مربیان باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند، همان‌گونه که امام حسین (ع) به پاس آموزش سوره حمد به فرزندش، به معلم او مروارید هدیه داد.

او با انتقاد از رویه ساخت‌وساز‌های جدید که فاقد مسجد هستند، اظهار داشت: زشت است که در پروژه‌ای ۳۰۰ خانه ساخته می‌شود، اما یک مسجد برای آن احداث نمی‌شود. 

آیت‌الله دژکام خواستار توجه بیشتر به احداث مساجد در بافت‌های جدید شهری شد تا تربیت نسل آینده در کنار خانه و مدرسه، در فضای معنوی مسجد نیز شکل گیرد.

