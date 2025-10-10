وزارت کشور فلسطین توافق آتش بس غزه را پایانی بر بزرگ‌ترین جنایت علیه ملتی بی‌دفاع در دوران معاصر خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت کشور و امنیت ملی فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه‌ای تاریخی، توافق برای توقف جنگ را به مردم فلسطین تبریک گفت و آن را پایانی بر "بزرگ‌ترین جنایت علیه ملتی بی‌دفاع در دوران معاصر" خواند.

در این بیانیه با تجلیل از مقاومت اسطوره‌ای مردم غزه تأکید شد: «همین پایداری بود که دشمن صهیونیستی را از دستیابی به اهداف شوم خود بازداشت.»  این وزارتخانه با گرامیداشت ده‌ها هزار شهید و آرزوی شفای مجروحان و آزادی اسرا، تصریح کرد: «خون کودکان و زنان ما لوحۀ ننگی بر پیشانی بشریت است که هرگز زدوده نخواهد شد.»

وزارت کشور غزه با اشاره به هدفگیری نظاممند زیرساخت‌های امنیتی توسط اشغالگران، اعلام کرد که به رغم از دست دادن شمار زیادی از فرماندهان و نیروهایش، توانسته در سخت‌ترین شرایط به مأموریت خود برای حفظ امنیت و خدمات‌رسانی ادامه دهد و مانع گسترش ناامنی شود.

در بخش عملیاتی بیانیه آمده است: «با آغاز عقب‌نشینی نیرو‌های اشغالگر، استقرار نیرو‌های امنیتی و پلیس فلسطین از امروز در تمامی مناطق آغاز شده تا نظم عمومی بازگردد و آثار ویرانی دو سال جنگ محو شود.»

در پایان از همه شهروندان خواسته شده تا با پرهیز از رفتار‌های پرخطر، همکاری کامل با نیرو‌های امنیتی داشته و از اموال عمومی و خصوصی محافظت کنند. این بیانیه با تأکید بر لزوم پایبندی به دستورالعمل‌های نهاد‌های مربوطه، بازگشت به زندگی عادی را مستلزم همبستگی عمومی دانسته است.

منبع: الجزیره

