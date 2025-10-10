به مناسبت دومین سالگرد عملیات مقتدرانه و راهبردی طوفان الاقصی همزمان با سراسر کشور راهپمایی بشارت نصر بعد از برگزاری نماز جمعه در استان فارس برگزار شد.

راهپیمایان با شعار‌های نصر من الله و فتح قریب - مرگ به کودک کش مردم فریب و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند.

این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه در ۷۵ نقطه از استان فارس برگزار شد.

شیرازی‌ها هم مسیر شبستان امام خمینی حرم مطهر شاهچراغ (ع)، بست شهید دستغیب و چهار راه پیروزی را پیاده طی کردند و ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، بر ادامه مقاومت و ایستادگی ملت فلسطین تأکید کردند.

برچسب ها: راهپیمایی ، بشارت ، نصر ، شیراز
