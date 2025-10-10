راهپیمایی بشارت نصر دراستان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u060c \u0646\u06af\u0627\u0631 \u0634\u06cc\u062e \u067e\u0648\u0631 \u0640 \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u00ab\u0628\u0634\u0627\u0631\u062a \u0646\u0635\u0631\u00bb \u062f\u0631 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0645\u0644\u062a \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645 \u0648 \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646\u060c \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632\u062c\u0645\u0639\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f.\n\u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u06a9\u0631\u062f \u0627\u0632 \u0645\u0635\u0644\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0631\u062a \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc (\u0631\u0647) \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0686\u0647\u0627\u0631\u0631\u0627\u0647 \u0628\u0648\u0639\u0644\u06cc \u0633\u06cc\u0646\u0627 \u0628\u0648\u062f.