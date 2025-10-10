راهپیمایی بشارت نصر دراستان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، پس از اقامه نمازجمعه در استان آغاز شد.

مسیر راهپیمایی در شهرکرد از مصلای حضرت امام خمینی (ره) به سمت چهارراه بوعلی سینا بود.

