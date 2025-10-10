مرکز آزمون جهاد دانشگاهی از اعلام نتایج بخش کتبی آزمون مشاغل مرتبط با وزارت بهداشت در امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال انتشار نتایج بخش کتبی سیزدهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی، نتایج بخش الحاقی این آزمون (مشاغل مرتبط با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) اعلام شد.

بر اساس اعلام مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، داوطلبان می‌توانند با مراجعه به پروفایل کاربری خود / صفحه اختصاصی آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir کارنامه خود را مشاهده کنند. 

آن دسته از داوطلبانی که برای طی مرحله بررسی مدارک معرفی شده‌اند، لازم است بر اساس اطلاعیه‌ای که در سایت مؤسسه پذیرنده نیرو منتشر می‌شود، نسبت به ادامه فرآیند اقدام کنند.

برچسب ها: آزمون وزارت بهداشت ، جهاد دانشگاهی
