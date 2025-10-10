همزمان با سراسر کشور بعداز اقامه نماز جمعه در حمایت از مردم غزه وفلسطین راهپیمایی بشارت نصر در هرمزگان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛عیسی چشم براه - در این راهپیمایی، نماز گزاران جمعه شعار‌های الله اکبر، خامنه‌ای رهبر، ماهمه سرباز توایم خامنه‌ای، گوش به فرمان توایم خامنه‌ای، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر رژیم صهیونسیتی، مرگ بر منافق سردادند و عکس‌های از شهدای حمله تروریستی رژیم اسرائیل در دست داشتند.

این راهپیمایی در بندرعباس از گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس تا مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام برگزار شد.

در دیگر شهرستان‌های هرمزگان نیز نمازگزاران با شرکت در راهپیمایی جمعه‌های خشم، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند.