باشگاه خبرنگاران جوان - ماموستا معروف خالدی در خطبههای نماز جمعه سنندج اظهار کرد:رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو با جنایات، کشتار و قتلعامهایی که علیه مردم مظلوم غزه انجام داد، روی تمام جنایتکاران را سفید کرد.
وی افزود:رژیم صهیونی با کشتار هزاران نفر از مردم مظلوم غزه، سایر مسلمانان و راهانداختن جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، جنایتکار بودن خود را به جهانیان اثبات کرد.
امام جمعه موقت سنندج با بیان اینکه رژیم صهیونیستی قطعا روزی سرنگون میشود، ادامه داد: نفرین مظلومان غزه و مسلمانان، دامن اسراییل منحوس را خواهد گرفت.
ماموستا خالدی در بخش دیگری از خطبهها از جوانان خواست به والدینشان احترام بگذارند و از بیادبی و آزار آنان اجتناب کنند، چراکه رضایت پروردگار در گرو رضایت والدین است.
وی بر لزوم شرکت مسلمانان به ویژه جوانان در نماز جمعه تاکید کرد و گفت: کسانی که در نماز جمعه شرکت کرده و دستورات خداوند را انجام میدهند، مورد لطف پروردگار قرار میگیرند.