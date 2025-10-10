خطیب موقت جمعه شهرکرد گفت: امروز مردم با هر جریان سیاسی در یک مسئله اتفاق نظر دارند و آن هم دفاع از انقلاب، نظام و ولایت فقیه است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مصطفی هاشمی ۱۸ مهر در خطبه‌های نماز جمعه شهرکرد با اشاره به آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حماس که خود نشانی از پیروزی جریان مقاومت در منطقه دارد، گفت: همین که بعد از دو سال با تمام بی‌رحمی هر کاری از دستشان برآمد و انجام دادند و مقابل حماس نشستند، به معنای این است که با شکست مواجه و رسوا شدند.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین سرمایه ما مسئله ولایت و محبت اهل بیت است، اظهار کرد: به هر میزانی که معرفت، محبت و ولایت ما به اهل بیت بیشتر باشد شیطان به همان اندازه برای ما برنامه دارد، کسی که در مسیر اهل بیت نیست شیطان کاری با او ندارد، لذا مراقبت از این سرمایه در عصر کنونی بسیار مهم است.

خطیب موقت جمعه شهرکرد اضافه کرد: هدف آنها همواره تأمین امنیت رژیم صهیونیستی است، البته آمریکا و اسرائیل غاصب بدانند حتی اگر باقی‌مانده غزه را از بین ببرند امنیتی برایشان حاصل نخواهد شد و این یک توهم است.

حجت الاسلام و المسلمین هاشمی ادامه داد: امروز محور مقاومت شاخصه‌ها و ویژگی‌های مهمی دارد که یکی از آنها بازگشت جهان به معنویت و شکست پروژه دین‌زدایی غرب امروز از مهم‌ترین ویژگی‌های عصر حاضر است. دومین ویژگی پیروزی خون بر شمشیر است؛ مهم‌ترین سلاح مردم غزه در برابر رژیم صهیونسیتی تنها مردن در سرزمین خودشان است. گرچه آن سرزمین را ترک نکردند و با دست خالی آن را حفظ کردند، لذا ابرقدرت امروز خداوند است.

وی گفت: دیگر ویژگی عصر دوران مقاومت مسئله پایان دادن به ابرقدرت‌هاست، گرچه آنها کارشان تمام است و بر این مسئله همواره از سوی امام راحل و مقام معظم رهبری تأکید شده است.

خطیب موقت جمعه شهرکرد تأکید کرد: امروز مردم با هر جریان سیاسی در یک مسئله اتفاق نظر دارند و آن هم دفاع از انقلاب، نظام و ولایت فقیه است؛ همگان پای اصل انقلاب و نظام ایستاده‌اند و به آن پایبند هستند. از طرفی مسئله حجاب در جامعه بحث سیاسی است و حق شخصی نبوده، بلکه حکم قرآن کریم است. چه‌بسا تک‌تک مردم جامعه با هر عقیده‌ای در اعتقاداتشان به خداوند متعال، انقلاب و اهل بیت پایبندند.

هاشمی افزود: دینداری برخی جوانان که به انقلاب پایبندند، به سیره ما مسئولان گره خورده است. از طرفی هیچ مسئول و عالمی حق تکبر در برابر مردم را ندارد و غیر از نوکری و خادمی وظیفه‌ای ندارد.

وی با اشاره به هفته پارالمپیک و ورزش جانبازان و معلولان، بیان کرد: امید است مسئولان با این افراد دیداری داشته باشند، پای درد و دل آنها بنشینند و دغدغه‌هایشان را بشنوند.

منبع: خبرگزاری ایسنا