یزدی‌ها همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی سراسری بشارت نصر ضمن حمایت از مردم مظلوم غزه انزجار خود را از جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- راهپیمایی سراسری مردم دارالعباده یزد موسوم به جمعه خشم و نصر در حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، این هفته بعد از اقامه نماز سیاسی عبادی جمعه برگزار شد.

نمازگزاران با شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا حرکات غیر انسانی و تروریستی و کشتار کودکان و زنان بی دفاع در غزه را محکوم کردند.

این مراسم با حضور پرشور اقشار مختلف مردم یزد، خانواده شهدا، علما، نخبگان فرهنگی و فعالان جبهه مقاومت همراه بود و شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و سردادن شعار‌های ضدصهیونیستی، حمایت قاطع خود را از مقاومت مردم غزه و آرمان آزادی قدس شریف اعلام کردند.

 

