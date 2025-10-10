باشگاه خبرنگاران جوان _ آیتالله سیدکاظم نورمفیدی ظهر امروز جمعه ۱۸ مهردر خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه شهر گرگان انسجام داخلی را «مهمترین سلاح» ملت خواند و خواستار همدلی میان گروههای سیاسی مختلف و پرهیز از تضعیف دولت و اختلافآفرینی شد.
او خاطرنشان کرد: تضعیف نهادها و اختلافات داخلی خدمت به نقشه دشمن است و همه گروهها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
آیت الله نورمفیدی بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی و افزایش قیمتها، از دولت خواست که برای تأمین مایحتاج ضروری مردم و ایجاد ثبات قیمتی تلاش کند.
وی همچنین خواستار فعال شدن تعاملات اقتصادی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اوراسیا و بازارهای مرتبط شد تا اثر تحریمها کاهش یابد.
در پایان بر لزوم هوشیاری، پرهیز از انتشار شایعات و بررسی دقیق اخبار پیش از پذیرش آنها تأکید کرد و گفت: همه اقشار جامعه برای حفظ امنیت، استقلال و منافع ملی همکاری کنند.
منبع:صدا و سیما