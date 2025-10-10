امام جمعه گرگان، راه حل مقابله با فشارها را "مدیریت عاقلانه و فارغ از تسلیم" دانست و از دستگاه‌های دولتی خواست با خردورزی و بررسی نقاط قوت و ضعف، شرایط را مدیریت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی ظهر امروز جمعه ۱۸ مهردر خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه شهر گرگان انسجام داخلی را «مهم‌ترین سلاح» ملت خواند و خواستار همدلی میان گروه‌های سیاسی مختلف و پرهیز از تضعیف دولت و اختلاف‌آفرینی شد.

او خاطرنشان کرد: تضعیف نهاد‌ها و اختلافات داخلی خدمت به نقشه دشمن است و همه گروه‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

آیت الله نورمفیدی بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، از دولت خواست که برای تأمین مایحتاج ضروری مردم و ایجاد ثبات قیمتی تلاش کند.

وی همچنین خواستار فعال شدن تعاملات اقتصادی با کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، اوراسیا و بازار‌های مرتبط شد تا اثر تحریم‌ها کاهش یابد.

در پایان بر لزوم هوشیاری، پرهیز از انتشار شایعات و بررسی دقیق اخبار پیش از پذیرش آنها تأکید کرد و گفت: همه اقشار جامعه برای حفظ امنیت، استقلال و منافع ملی همکاری کنند.

منبع:صدا و سیما

برچسب ها: نمازجمعه ، انسجام ملی ، وحدت
خبرهای مرتبط
با همدلی و اعتماد به توان داخلی می توان بر تحریم ها غلبه کرد
وحدت مردم ضامن استواری جمهوری اسلامی است
راهپیمایی بشارت نصر امروز در گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جنگ امروز، نبرد روایت‌ها و افکار عمومی است
افتتاح مجموعه گردشگری و خدماتی در علی آباد کتول؛ اشتغالزایی برای ۴۵ نفر
راهپیمایی بشارت نصر امروز در گلستان
آخرین اخبار
راهپیمایی بشارت نصر امروز در گلستان
افتتاح مجموعه گردشگری و خدماتی در علی آباد کتول؛ اشتغالزایی برای ۴۵ نفر
جنگ امروز، نبرد روایت‌ها و افکار عمومی است
آسفالت ۷ هزار متر مربع از معابر خاکی روستای کرد آباد علی آبادکتول
نظارت بر توزیع عرضه مرغ در آزادشهر / پلمب واحد‌های صنفی گرانفروش با دستور دادستان
کشف راز یک قتل پس از ۱۲ سال در بندرگز