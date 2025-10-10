اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک برای تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش نسبی وزش باد پیش بینی می‌شود.

همچنین پیرو هشدار زرد شماره ۴۲ امروز، طی امروز تا پیش از ظهر فردا در بعضی ساعات به ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک و یا انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار مورد انتظار است.

فردا کاهش نسبی دما نیز پیش‌بینی می‌شود.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۱۹ مهر) صاف و وزش باد گاهی وزش باد شدید و گردوخاک بتدریج کاهش باد با حداکثر و حداقل دمای ۲۹ و ۱۷ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۲۰ مهر) صاف گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۰ و ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.