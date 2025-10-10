اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک برای تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش نسبی وزش باد پیش بینی می‌شود.

همچنین پیرو هشدار زرد شماره ۴۲ امروز، طی امروز تا پیش از ظهر فردا در بعضی ساعات به ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک و یا انتقال گردوخاک از استان‌های همجوار مورد انتظار است.

فردا کاهش نسبی دما نیز پیش‌بینی می‌شود.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۱۹ مهر) صاف و وزش باد گاهی وزش باد شدید و گردوخاک بتدریج کاهش باد با حداکثر و حداقل دمای ۲۹ و ۱۷ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۲۰ مهر) صاف گاهی وزش باد با حداکثر و حداقل دمای ۳۰ و ۱۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: وزش باد ، گرد و خاک
خبرهای مرتبط
ماندگاری گرد و خاک تا آخرهفته؛ هوای تهران چهار درجه گرم می‌شود
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
کیفیت هوای تهران در شرایط نارنجی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بررسی چالش‎های صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت
وقوع ۷ فقره تصادف مرگبار/ تهران هفته‌ای پر حادثه را پشت سر گذاشت
تمام خانواده های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه اسکان یافتند
بسته شدن موقت جاده چالوس/ تردد از تهران به مرزن‌آباد ممنوع شد
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی/ مسیر چالوس یک‌طرفه می‌شود
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
برخورد پراید با کامیون در بزرگراه بابایی یک کشته برجای گذاشت
وزش باد و گردوخاک در انتظار تهران
آخرین اخبار
وزش باد و گردوخاک در انتظار تهران
برخورد پراید با کامیون در بزرگراه بابایی یک کشته برجای گذاشت
بسته شدن موقت جاده چالوس/ تردد از تهران به مرزن‌آباد ممنوع شد
وقوع ۷ فقره تصادف مرگبار/ تهران هفته‌ای پر حادثه را پشت سر گذاشت
محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های شمالی/ مسیر چالوس یک‌طرفه می‌شود
هوای تهران در شرایط قابل قبول است
بررسی چالش‎های صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت
تمام خانواده های آسیب دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه اسکان یافتند
نکات مهم در زمینه قانون‌گذاری برای کودکان + فیلم
امنیت بدون مشارکت مردم پایدار نمی‌شود/ مردم از پلیس غیرمقتدر راضی نیستند
۲۲۰ هزار نفر از ایثارگران براساس قانون تبدیل وضعیت شدند
احتمال ارتباط قاتل مرحوم حجت‌الاسلام حیدری با منافقین
تأکید بر حل مشکلات مسکن ایثارگران با همکاری بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی
توضیحات سازمان تأمین اجتماعی در خصوص زمان پرداخت باقی‌مانده معوقات
درخواست فرمانده یگان حفاظت محیط زیست از دادستان کل کشور درباره قضات پرونده‌های زیست‌محیطی
تمام واحد‌های صنفی و اماکن عمومی ملزم به رعایت مقررات جاری کشور هستند
سامانه‌های داوری حرفه‌ای به‌زودی راه‌اندازی می‌شود