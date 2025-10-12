رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار ماهانه ۱۲۰ هزارتن تخم مرغ تولید می‌شود که این میزان مازاد بر نیاز کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمید رضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران‌ میهن گفت: بنابر مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود ۷۷ هزار تومان درب مرغداری تصویب و ابلاغ شد که براین اساس قیمت پیشنهادی تخم مرغ برای مصرف کننده ۹۴ تا ۹۵ هزارتومان معادل هر شانه ۲ کیلویی ۱۹۰ هزارتومان است.

وی قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ فله را۶ هزار و ۵۰۰ تومان  اعلام کرد و افزود: عرضه با نرخ بالاتر ۱۰۰ درصد گرانفروشی است.

کاشانی با بیان اینکه کمبودی در عرضه تخم مرغ نداریم، افزود:با توجه به مازاد تولید، مشکلی در تامین نداریم و با تامین مستمر نهاده برای نیمه دوم سال نگران افت قیمت هستیم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن از تولید ماهانه ۱۲۰ هزارتن تخم مرغ  خبر داد و گفت: بنابر آمار ماهانه ۹۵ هزارتن تخم مرغ در داخل مصرف می شود.

وی سرانه مصرف تخم مرغ به ازای هرنفر را ۱۶.۵ کیلو اعلام کرد و گفت: سرانه مصرف تخم مرغ نسبت به متوسط کشورهای اروپایی کمتر و در مقایسه با کشورهای آفریقایی و اوراسیا بالاتر است.

برچسب ها: تولید تخم مرغ ، قیمت تخم مرغ ، صادرات تخم مرغ
