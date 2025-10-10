کارشناس امور بانکی در خصوص پیش فروش و حراج سکه بانک مرکزی در مرکز مبادله نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به بررسی وضعیت پیش‌فروش سکه‌های بانک مرکزی در مرکز مبادله و تأثیر آن بر روند قیمتی سکه پرداخت. او گفت: آنچه که در مکانیزم‌های حراج و پیش‌فروش اتفاق می‌افتد، در حقیقت برندگان این حراج کسانی هستند که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهند و با میانگین قیمتی بالا می‌توانند خرید انجام دهند. این موضوع قطعاً با مناسبات بازار و قیمت‌گذاری فیزیکی در بازار بیرون ارتباط دارد. اما با وجود حراج و پیش‌فروش بانک مرکزی، نرخ دلار و طلا همچنان در حال افزایش است.

او به عوامل مؤثر بر افزایش قیمت طلا اشاره کرد و گفت: نرخ طلا در کشور ما تحت تأثیر دو عامل اصلی است: یکی نرخ جهانی انس طلا که در این مدت افزایشی بوده و پیش‌بینی‌هایی از سوی بانک‌های معتبر برای افزایش انس جهانی تا پایان سال و در سال ۲۰۲۶ وجود دارد. دیگر عامل، نرخ ارز و دلار است که به دلیل هیجانات موجود در کشور و انتظارات تورمی، افزایش می‌یابد. این انتظارات ناشی از مسائل اقتصادی و روابط دیپلماتیک و... است.

این کارشناس ادامه داد: با توجه به تورم حاکم در کشور، مردم بر اساس تئوری سیب زمینی داغ، به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند و به همین دلیل به سرمایه‌گذاری در طلا و دلار روی می‌آورند. وقتی تقاضا برای طلا افزایش می‌یابد، نقدینگی به سمت بازار‌های طلا و ارز حرکت می‌کند و این موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود.

فرزانی همچنین به تأثیر پیش‌فروش سکه بر بازار اشاره کرد و گفت: پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند. دلیل مراجعه مردم برای خرید طلا و سکه، حفظ ارزش دارایی است و این دلایل، بنیادین و ناشی از شرایط تورمی و انتظارات اقتصادی است. تا زمانی که این عوامل نگران‌کننده رفع نشود، نرخ‌ها به افزایش خود ادامه خواهد داد.

