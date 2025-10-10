باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- آیتالله سید محمدکاظم مدرسی، امامجمعه بخشمرکزی یزد در خطبه های این هفته نماز جمعه محمد آباد یزد گفت: علت گرانی نان، عدم پرداخت یارانه به نانوایان است که تأثیر زیادی در این قشر داشته است.
وی افزود: اختیار استانداران باید با امکانات مالی همراه باشد تا بتوانند مشکلات را حل کنند.
آیتالله سید محمدکاظم مدرسی با اشاره به پرداخت وامهای مسکن ملی ادامه داد: بانکها باید در پرداخت وامهای مسکن ملی مسئولیت خود را جدی بگیرند و از کارشکنی در این زمینه جلوگیری کنند.
امامجمعه بخشمرکزی یزد گفت:تقوا تنها معیار برتری انسانهاست، نه حسب و نصب یا رنگ و نژاد. تقوا به معنای دوری از گناه و گام برداشتن به سمت خوبیهاست.
آیتالله مدرسی با اشاره اینکه آموختن دین و علم از وظایف مؤمنان است، اظهار داشت: علم، مقدمه عمل است و انسانها باید برای علماندوزی تشویق شوند.
وی بیان کرد: جامعهای که عفیف است، جامعهای راضی، آرام و دلسوز است. این جامعه از زندگی خود بهره میبرد و به فکر دیگران است.
امامجمعه بخشمرکزی یزد افزود: در وضعیت ″نه جنگ و نه صلح″ این وضعیت از سوی دشمن تحمیل شده است. نیروهای مسلح باید هوشیار باشند و دولت باید آرامش را حفظ کند. مردم نیز با توکل، اتحاد و انسجام ملی باید در برابر دشمن مقاومت کنند.
آیتالله مدرسی گفت: آتشبس در غزه نشاندهنده شکست دشمن در دستیابی به اهداف خود است. مقاومت مردم غزه قابل تقدیر است. راهحل نهایی، اتحاد کشورهای اسلامی بر اساس عقاید قرآنی است.
وی ادامه داد: این بیانگر این است که دشمن با این همه خونآشامی و امکانات نتوانست به اهداف خود دست یابد و ما این مقاومت جانانه مردم غزه را ارج مینهیم و به شهدای آنان درود میفرستیم. امروز راهکار برونرفت از مسئله مهم فلسطین با این آتشبس نیست، گرچه ما این آتشبس را حمایت میکنیم اما آنچه که اهمیت دارد اتحاد کشورهای اسلامی براساس فکر و عقیده قرآنی در برابر دشمن است.
امامجمعه بخشمرکزی یزد اظهار داشت: حذف صفر از پول ملی تنها مشکل را پیچیدهتر میکند. تنها راه حفظ ارزش پول ایران، کنترل دقیق آن است.