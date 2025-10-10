باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رمضانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان افزود: اگر ملت‌ها روحیه مقاومت را در خود تقویت کنند و در مسیر تقوا گام بردارند، نقشه‌های دشمن بی‌اثر خواهد شد و مکر و کید آنان به خودشان بازمی‌گردد.

وی با اشاره به مناسبت‌های هفته آینده از جمله روز حافظ، روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، روز جهانی استاندارد، روز جهانی نابینایان و روز پیوند اولیا و مربیان تصریح کرد: یکی از وظایف اساسی دولت، فراهم‌سازی زیرساخت‌های مقاوم در برابر تهدید‌هایی مانند زلزله، سیل و طوفان است؛ همچنین ارتقای استاندارد در صنایع مختلف به‌ویژه در بخش‌های غذا، دارو، خودرو و ساختمان‌سازی از مسوولیت‌های مهم دولت به شمار می‌رود.

امام جمعه موقت زاهدان ادامه داد: دولت باید زمینه رفاه و آسایش معلولان، جانبازان و سالمندان را بیش از پیش فراهم کند و برای کارمندان بازنشسته برنامه‌ریزی موثری در حوزه مسکن داشته باشد، چرا که بخش عمده‌ای از درآمد کارمندان صرف اجاره‌بها می‌شود و این امر نیازمند اصلاح سیاست‌های اقتصادی است.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما با ایمان و متدین هستند و با وجود مشکلات معیشتی به‌دنبال بی‌ثباتی نیستند، اما این نباید بهانه‌ای برای بی‌توجهی دولت‌ها به وضعیت اقتصادی مردم باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رمضانی افزود: همه دولت‌ها، صرف‌نظر از گرایش سیاسی، باید از ظرفیت‌های داخلی و تعاملات خارجی برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم بهره ببرند، چرا که فقر می‌تواند زمینه‌ساز انحرافات فکری و اخلاقی شود.

وی با اشاره به مواضع صریح رهبران دینی درباره فعالیت‌های هسته‌ای بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز به‌دنبال ساخت بمب اتم نیست و رهبر معظم انقلاب این موضوع را از نظر شرعی ممنوع دانسته‌اند، زیرا سلاح هسته‌ای مصداق کشتار جمعی و مغایر با مبانی انسانی و دینی است.

امام جمعه موقت زاهدان افزود: تضعیف توان دفاعی کشور برخلاف منافع ملی است و باید در حوزه‌های بازدارندگی، از جمله صنعت موشکی، قدرت خود را تقویت کنیم، همین توان موشکی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، مانع از پیشروی دشمن شد و از وقوع جنگ زمینی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به تحولات فلسطین و عملیات «طوفان الاقصی» خاطرنشان کرد: این عملیات هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را شکست و افکار عمومی جهان را نسبت به جنایات این رژیم آگاه‌تر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رمضانی خاطرنشان کرد: ملت ایران تا آزادی کامل قدس شریف و رفع محاصره مردم مظلوم فلسطین، در کنار محور مقاومت خواهد ایستاد و از ارسال کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ محدودیتی حمایت می‌کند.

منبع دفتر امام جمعه زاهدان