باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی_آیتالله سید هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم، امروز در خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که با حضور امت خدا جوی قم در مصلای قدس برگزار شد،با اشاره به تحرکات سیاسی اخیر، گفت: توان نظامی جمهوری اسلامی ایران عامل بازدارندگی و ثبات در منطقه است و کشورهای همسایه باید به جای تخریب و دشمنی، واقعیتها را بپذیرند و از سیاستهای نادرست فاصله بگیرند.
اودر واکنش به مواضع اخیر اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عربی، تأکید کرد: قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران نهتنها تهدیدآمیز نیست، بلکه به سود امنیت منطقه خواهد بود.
او همچنین با انتقاد از بیانیه اخیر اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس، فعالسازی مکانیزم ماشه و تکرار ادعاهای مربوط به جزایر سهگانه را محکوم کرد و گفت: برخی کشورها با درآمدهای نفتی خود به زرادخانه تبدیل شدهاند و اکنون علیه ایران موضعگیری میکنند، در حالی که ایران همواره خواهان همزیستی مسالمتآمیز با همسایگان بوده است.
آیتالله حسینی بوشهری ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاشهای جانبرکفان این نیرو در حفظ امنیت داخلی و مرزها قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این خدمات موجب رضایت الهی و مردمی شود.
در بخش دیگری از خطبهها، آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به پیشنهاد آتشبس آمریکا و واکنش حماس، رژیم صهیونیستی را غیرقابل اعتماد دانست و هشدار داد: مردم فلسطین نباید فریب وعدههای بیپشتوانه را بخورند، چرا که تجربه لبنان نشان داده است که حملات پس از آتشبس نیز ادامه مییابد.
امام جمعه قم با تأکید بر مقاومت ملت ایران در برابر تحریمها، گفت: فشارهای اقتصادی هرگز اراده پولادین مردم را تضعیف نخواهد کرد و دشمن نباید به خیال خام خود دلخوش باشد.
او همچنین خطاب به مسئولان کشور، خواستار ترمیم نقاط ضعف در جنگ اخیر و نظارت دقیق بر بازار شد تا از سوءاستفادههای احتمالی در شرایط دشوار اقتصادی جلوگیری شود.
در حوزه فرهنگی، آیتالله حسینی بوشهری از افزایش بیحجابی و رهاشدگی فرهنگی ابراز نگرانی کرد و خواستار اقدام جدی مسئولان فرهنگی برای تقویت فرهنگ اصیل اسلامی شد.
در پایان، وی از حجتالاسلام والمسلمین قرائتی برای تلاش در احیای نماز و زکات تقدیر کرد و بر نقش والدین و معلمان در تربیت نسل مؤمن و متعهد آینده تأکید نمود.