امام جمعه موقت بندرعباس گفت: رژیم غاصب صهیونیستی قابل اعتماد نیست و به دنبال نابودی حماس است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام و المسلمین عطاءالله میرزاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: حماس رژیم صهیونیستی را در این قرارداد مجبور به تبادل ۲۰ اسیر صهیونی در برابر دو هزار اسیر فلسطینی کرده است و این نشان دهنده ابهت حماس است.
خطیب موقت جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۶ مهرماه؛ روز نیروی دریایی سپاه افزود: شهید نادر مهدوی و همرزمانش با تعداد و امکانات محدود به جنگ استکبار رفتند.

حجت الاسلام و المسلمین میرزاده گفت: شهید نادر مهدوی و همرزمانش تا پای جان جنگیدند و اسیر مدعیان حقوق بشری شدند که در نهایت به پیکر مطهر شهدا هم رحم نکردند.

وی با گرامیداشت روز جهانی کودک افزود: کودکان در مسیر درست و معنوی تربیت شوند تا بتوانند در آینده خادم خوبی برای جامعه باشند.

امام جمعه موقت بندرعباس با گرامیداشت روز معلولان و عصای سفید گفت: برخی از این افراد از بضاعت کافی برخوردار نیستند که با وقف می‌توان به یاری آنان شتافت.

حجت الاسلام و المسلمین میرزاده از کارکنان نیروی انتظامی قدردانی کرد و افزود: تلاش شبانه روزی نیرو‌های خدوم نیروی انتظامی در گرما و سرما ستودنی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر احترام به والدین تاکید کرد و گفت: خداوند متعال در قرآن بر این امر تاکید فراوان فرموده است.

