حضور ۵۰ هزار نفر در میان حضور پلیس اشغالگر صهیونیستی در نماز جمعه مسجد الاقصی شرکت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ۵۰ هزارنمازگزار فلسطینی امروز (جمعه)، همزمان با اول روز برقراری آتش توافق بس، به رغم حضور پلیس اشغالگر صهیونیستی در مسجد الاقصی اقامه کردند.

هزاران فلسطینی در حالی برای اقامه نماز جمعه اولین روز آتش بس غزه وارد مسجد الاقصی شدند که نظامیان رژیم اسرائیلی محدودیت‌هایی را برای ورود نمازگزاران به مسجد الاقصی در قدس اعمال کردند. نظامیان امروز از ورود هزاران نمازگزاری که از کرانه باختری آمده بودند به شهر قدس جلوگیری کردند.

نظامیان محدودیت‌هایی را برای ورود نمازگزاران به مسجد الاقصی اعمال و هویت جوانان را در ورودی‌های منطقه قدیمی و ورودی‌های مسجد بررسی کردند و مانع ورود تعدادی از آنها شدند.

در همین حال، مردم مقاوم و پایدار غزه پس از دو سال جنگ و جنایات همه جانبه دشمن صهیونیستی، ساعاتی پس از اعلام آتش‌بس و پایان جنگ، نماز جمعه را در میان ویرانه‌ها برپا کردند.

نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی

نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی

نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی

نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی

منبع: الجزیره

