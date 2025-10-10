طبق مصوبه اخیر هیئت وزیران ثبت سفارش و ترخیص ۲۵۰۰ دستگاه تویوتا هایس برای وزارت بهداشت و درمان پزشکی بدون دریافت حقوق گمرکی امکان پذیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- طبق مصوبه اخیر هیئت وزیران هیئت وزیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند تعداد ۲۵۰۰ دستگاه تویوتا هایس از نوع تیپ B با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی را به صورتCBU وارد کند.
این تصمیم بدون رعایت ضوابط فنی معمول واردات خودرو انجام میگیرد و همچنین شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض شمارهگذاری است.
طبق این مصوبه وزارت بهداشت میتواند ثبت سفارش و ورود این تعداد خودرو را انجام دهد و شرایط خاصی که معمولاً برای واردات خودروها وجود دارد، در این مورد نادیده گرفته شده است.
گفتنی است خودروهای از جمله تویوتا هایس با تیپ B هستند که به دلیل حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی، معمولاً مشمول قوانین خاصی میشوند.
همچنین واردکننده از پرداخت حقوق ورودی و عوارض شمارهگذاری معاف است که میتواند به کاهش هزینهها و تسهیل فرآیند واردات کمک کند.
براساس این گزارش یکی از دلایل اصلی این اقدام، تامین نیازهای بهداشتی و درمانی کشور است. این خودروها ممکن است برای استفاده در بخشهای مختلف درمانی، مانند انتقال بیماران یا کمکهای امدادی به کار گرفته شوند.
همچنین با حذف برخی از ضوابط فنی و معافیتهای مالیاتی، فرآیند واردات برای وزارت بهداشت تسهیل میشود و این امکان را فراهم میکند که به سرعت نیازهای موجود برطرف شود.
این تصویبنامه میتواند تأثیرات مثبتی در تامین خدمات بهداشتی و درمانی کشور داشته باشد، اما همچنین باید به توجه به رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در واردات خودروها توجه شود. این تصمیم به وضوح نشاندهنده تلاش دولت برای پاسخ به نیازهای فوری در حوزه بهداشت و درمان است.