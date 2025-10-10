طبق مصوبه اخیر هیئت وزیران ثبت سفارش و ترخیص ۲۵۰۰ دستگاه تویوتا هایس برای وزارت بهداشت و درمان پزشکی بدون دریافت حقوق گمرکی امکان پذیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- طبق مصوبه اخیر هیئت وزیران هیئت وزیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند تعداد ۲۵۰۰ دستگاه تویوتا هایس از نوع تیپ B با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را به صورتCBU وارد کند.

 این تصمیم بدون رعایت ضوابط فنی معمول واردات خودرو انجام می‌گیرد و همچنین شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض شماره‌گذاری است.

طبق این مصوبه  وزارت بهداشت می‌تواند ثبت سفارش و ورود این تعداد خودرو را انجام دهد و شرایط خاصی که معمولاً برای واردات خودروها وجود دارد، در این مورد نادیده گرفته شده است.

گفتنی است خودروهای از جمله‌ تویوتا هایس با تیپ B هستند که به دلیل حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، معمولاً مشمول قوانین خاصی می‌شوند.

همچنین واردکننده از پرداخت حقوق ورودی و عوارض شماره‌گذاری معاف است که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرآیند واردات کمک کند.

 براساس این گزارش یکی از دلایل اصلی این اقدام، تامین نیازهای بهداشتی و درمانی کشور است. این خودروها ممکن است برای استفاده در بخش‌های مختلف درمانی، مانند انتقال بیماران یا کمک‌های امدادی به کار گرفته شوند.

همچنین با حذف برخی از ضوابط فنی و معافیت‌های مالیاتی، فرآیند واردات برای وزارت بهداشت تسهیل می‌شود و این امکان را فراهم می‌کند که به سرعت نیازهای موجود برطرف شود.

این تصویب‌نامه می‌تواند تأثیرات مثبتی در تامین خدمات بهداشتی و درمانی کشور داشته باشد، اما همچنین باید به توجه به رعایت استانداردهای فنی و ایمنی در واردات خودروها توجه شود. این تصمیم به وضوح نشان‌دهنده تلاش دولت برای پاسخ به نیازهای فوری در حوزه بهداشت و درمان است.

 

برچسب ها: گمرک ، ترخیص کالا
خبرهای مرتبط
وزیر اقتصاد خبر داد:
آیفون‌های ۱۳ به بالا رجیستر می‌شوند
تمامی ممنوعیت‌ها برای واردات تلفن همراه برداشته شده است+ فیلم
جزئیات واردات خودرو جانبازان به صورت فردی اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
جلسه قیمت گذاری گندمکاران برای سال آینده برگزار شد
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
پالایش ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
تزریق ۷.۳ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه ششم به شبکه سراسری
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
اجرای موفق هم‌فشارسازی چاه‌ها در سکو‌های پارس جنوبی
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
محدودیت پرواز‌های سبک و آموزشی برداشته می‌شود
آخرین اخبار
تزریق ۷.۳ میلیارد مترمکعب گاز از پالایشگاه ششم به شبکه سراسری
ایران‌خودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از اوایل هفته آینده
بیکاری کشاورزان، زنگ خطر پنهان ناامنی غذایی
ترافیک سنگین در تمامی محور‌های شمالی کشور
توسعه مکانیزاسیون، کلید پایداری امنیت غذایی
جلسه قیمت گذاری گندمکاران برای سال آینده برگزار شد
پالایش ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه دوم پارس جنوبی
اجرای موفق هم‌فشارسازی چاه‌ها در سکو‌های پارس جنوبی
محدودیت پرواز‌های سبک و آموزشی برداشته می‌شود
برداشت نوبرانه زعفران آغاز شد
هشدار بارش باران به کشاورزان و دامداران
شاخص کل بورس از ارتفاع ۳ میلیون واحد عبور می‌کند؟
معافیت واردات آمبولانس از حقوقی گمرکی
موج جدید توسعه خورشیدی با بهره‌برداری و آغاز عملیات اجرایی ۶۵۰ مگاوات نیروگاه در کشور
پیش‌فروش سکه به تنهایی نمی‌تواند به تنظیم بازار طلا و سکه کمک کند
خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز برای تامین کسری گندم کشور
از ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه تا هشدار به سهامداران در خصوص سیگنال‌فروشان
وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تسویه شد
ارزش ابر پروژه چابهار_ زاهدان به یک ونیم میلیارد دلار رسید
صورتحساب های الکترونیکی جایگزین فاکتورهای کاغذی می‌شود+ فیلم
راهکار تنظیم بازار گوشت قرمز چیست؟
سردرگمی کاربران با ایجاد سامانه‌های موازی املاک و اسکان