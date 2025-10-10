باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ مردم ولایتمدار گیلان امروز همزمان با سراسر کشور با حضور در همه ميعادگاه‌های استان و با شرکت در راهپیمایی بار دیگر جنایات رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی را محکوم کردند.

با توجه به استمرار جنایات رژیم دیوسرشت و کودک‌کش صهیونیستی علیه مردم مظلوم و قهرمان فلسطین در سایه حمایت استکبار جهانی به ویژه شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار و ضرورت حمایت همه‌جانبه از مردان بی‌دفاع، زنان بی‌پناه و کودکان بی‌گناه غزه، تظاهرات محکومیت جنایات رژیم نامشروع و غاصب صهیونیستی همزمان با سراسر کشور، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در همه میعادگاه‌های استان گیلان و در شهر رشت از میدان مصلی تا سه‌راه منظریه برگزار شد.

امروز مردم انقلابی، غیور و ولایت‌مدار استان با حضور گسترده، پرشور و دشمن‌شکن خود در تظاهرات ضدصهیونیستی، یک‌بار دیگر حمایت همه‌جانبه و همبستگی ناگسستنی با مردم مظلوم و قهرمان غزه را اعلام نمایند و با محکوم کردن قاطعانه نسل‌کشی و جنایات ضدبشری رژیم دژخیم و خون‌آشام صهیونیستی، اوج نفرت و انزجار از دسیسه‌های شرورانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار را به نمایش گذاشتند.