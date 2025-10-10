باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای ملی واترپلو ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی یازدهمین دوره رقابتهای قهرمانی ورزشهای آبی آسیا در احمدآباد هندوستان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان ملیپوشان ایران موفق شدند با نتیجه ۱۹ بر ۱۸ مقابل حریف خود پیروز و ضمن شکستن طلسم نداشتن پیروزی مقابل این تیم، راهی فینال شوند.
تیم ملی واترپلوی ایران در مرحله گروهی با پیروزی در مقابل تیمهای چین، هنگکنگ و ازبکستان به عنوان تیم اول گروه A به مرحله یکچهارم صعود کرده بود.
ملیپوشان واترپلوی ایران در مرحله یک چهارم نهایی یازدهمین دوره رقابتهای ورزشهای آبی آسیا، تایلند را با نیز تیجه ۲۱ بر۶ شکست دادند و به مرحله نیمهنهایی راه یافتند.
ترکیب تیم ملی واترپلوی ایران:
حامد کریمی، امیرحسین امیریان، امیررضا جلیلیپور، مهدی برزگری، امید آقاییکریم، فربد بهزادصبوری، اشکان ایرانپور، فربد برقعی، امین قویدل، علیرضا مهری، آرمان شمس، مرصاد ادهم، مهدی یزدانخواه، مهراب گلستانیراد، عرفان صدرنیا.
سرمربی: مهدی پنامتاش