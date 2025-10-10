فرستاده ویژه آمریکا اعلام کرد با تکمیل مرحله نخست عقب‌نشینی، آزادی اسرا طبق برنامه ریزی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، با اعلام تکمیل مرحله نخست عقب‌نشینی نیرو‌های رژیم صهیونیستی از نوار غزه، آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی را رسماً اعلام کرد.

وی تأکید کرد که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات آزادی این اسرا روز دوشنبه در ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی انجام خواهد شد. این گام به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس و تبادل اسرا بین طرفین درگیری صورت می‌گیرد.

ارتش اسرائیل از امروز عقب نشینی از  غزه را آغاز کرد.

ارتش اسرائیل همچنین امروز جمعه اعلام کردند که توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس از ساعت ۱۲:۰۰ به وقت اسرائیل اجرا شد.

ارتش در تلگرام نوشت: «توافق آتش‌بس از ساعت ۱۲:۰۰ به اجرا درآمد. از ساعت ۱۲:۰۰، نیرو‌های ارتش اسرائیل شروع به استقرار در امتداد خطوط استقرار به‌روز شده در آماده‌سازی برای توافق آتش‌بس و بازگشت اسرا کردند. نیرو‌های ارتش اسرائیل در فرماندهی جنوبی در منطقه مستقر هستند و به حذف هرگونه تهدید فوری ادامه خواهند داد.»

طبق این توافق، حماس قصد دارد ۴۸ اسیر را که در اختیار دارد، از ۲۰ نفری که گمان می‌رود زنده باشند، ظرف ۷۲ ساعت یا تا ظهر دوشنبه آزاد کند. حماس پیش از این به میانجی‌ها اطلاع داده است که از محل برخی از اجساد اسرای کشته شده مطمئن نیست، که می‌تواند باعث تأخیر در آزادی آنها شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: استیو ویتکاف ، اسرای اسرائیلی ، تبادل اسرا
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۱۸ مهر ۱۴۰۴
اینها نه شرف دارند نه قول دارن، چون یه مشت حیوان وحشی و دست نشانده آمریکا و اروپا هستند
۰
۳
پاسخ دادن
