مغولستان و مالدیو به عنوان حریفان تیم ملی تنیس روی میز در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس قرعه کشی انجام شده برای بیست و هشتمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا، تیم ملی ایران در بخش مردان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های مغولستان و مالدیو همگروه شد. تیم ایران به عنوان سرگروه این گروه شناخته می‌شود و شانس اصلی صعود به مرحله بعد است.

تیم ملی تنیس روی مردان ایران با ترکیب نوشاد عالمیان به عنوان کاپیتان، امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی طاهر با هدایت جمیل لطف الله نسبی در این رقابت‌ها حاضر می‌باشد.

مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان قهرمانی آسیا از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی هند برگزار می‌شود.

منبع: مهر

برچسب ها: قهرمانی آسیا ، تنیس روی میز
خبرهای مرتبط
تنزل جایگاه نوشاد و بنیامین و صعود ۳۰پله‌ای یک نوجوان
کسب سهمیه انفرادی تنیس روی میز جهان توسط دختران نوجوان ایرانی
صعود پینگ‌پنگ‌باز نونهال ایران به جمع ۸ نفر برتر کانتندر جوانان تونس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر روسیه
برنامه رقابت امروز ملی‌پوشان وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی
ضرب اولین طلای تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان ایران در جهان
ایران - روسیه؛ آزمونی برای یوزها در راه آماده سازی جام جهانی
پیروزی قاطع هلند، بهترین برد تاریخ اتریش و قرار گرفتن کرواسی در یک قدمی جام جهانی
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
دیدار رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با رئیس فدراسیون جهانی والیبال
صعود واترپلو ایران به فینال آسیا با شکست سامورایی‌ها
همگروه‌های تیم ملی تنیس روی میز مردان در آسیا مشخص شدند
آخرین اخبار
همگروه‌های تیم ملی تنیس روی میز مردان در آسیا مشخص شدند
صعود واترپلو ایران به فینال آسیا با شکست سامورایی‌ها
مجموعه تنیس استقلال به مزایده گذاشته شد!
ضرب اولین طلای تاریخ پاراوزنه‌برداری بانوان ایران در جهان
دیدار رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران با رئیس فدراسیون جهانی والیبال
برنامه رقابت امروز ملی‌پوشان وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی
ترکیب احتمالی تیم ملی ایران برابر روسیه
پیروزی قاطع هلند، بهترین برد تاریخ اتریش و قرار گرفتن کرواسی در یک قدمی جام جهانی
ایران - روسیه؛ آزمونی برای یوزها در راه آماده سازی جام جهانی
معینی رکورد یک ضرب جهان را شکست/ نقره مجموع در چنگ وزنه‌بردار ایرانی
حضور پر تعداد خبرنگاران روس در تمرین تیم ملی ایران
محبی: روسیه را به خوبی می‌شناسم/ امیدوارم بازی زیبایی رقم بزنیم
قلعه‌نویی: روسیه تیمی بسیار قوی و تاکتیکی است/ ایران به جایگاه خودش رسیده است
برندگان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال مشخص شدند
تمرینات ویژه ساپینتو برای مهاجمان استقلال
احتمال بازگشت صالح حردانی به ترکیب اصلی استقلال قوت گرفت
عارف غلامی آماده بازگشت به ترکیب استقلال شد
حضور حسین عبدی به عنوان سرمربی پرسپولیس دروغ است/ از وحید هاشمیان حمایت می‌کنیم
تاج: تیم ملی امید پشتوانه خوبی برای بزرگسالان ایجاد کرده است
تاج خطاب به آزمون: برای بازگشتت لحظه‌شماری می‌کنیم
دعوت ۲۱ هندبالیست به اردوی تیم ملی بانوان
تمرین بازیکنان پرسپولیس در حضور مدیر عامل و پیشکسوتان تیم