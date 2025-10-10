مغولستان و مالدیو به عنوان حریفان تیم ملی تنیس روی میز در مسابقات قهرمانی آسیا معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس قرعه کشی انجام شده برای بیست و هشتمین دوره رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا، تیم ملی ایران در بخش مردان در گروه B این رقابت‌ها با تیم‌های مغولستان و مالدیو همگروه شد. تیم ایران به عنوان سرگروه این گروه شناخته می‌شود و شانس اصلی صعود به مرحله بعد است.

تیم ملی تنیس روی مردان ایران با ترکیب نوشاد عالمیان به عنوان کاپیتان، امیرحسین هدایی، بنیامین فرجی و محمد موسوی طاهر با هدایت جمیل لطف الله نسبی در این رقابت‌ها حاضر می‌باشد.

مسابقات تنیس روی میز بزرگسالان قهرمانی آسیا از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه به میزبانی هند برگزار می‌شود.

منبع: مهر