در اولین سفر رسمی هیئت طالبان به هند، وزیر امور خارجه این کشور با امیرخان متقی دیدار کرد و بر تقویت روابط دوجانبه تأکید نمود. در این گفت‌وگوها، هند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای جدید در افغانستان را متعهد شد و ارتقای سطح نمایندگی خود در کابل به سفارت را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نخستین سفر رسمی هیئت بلندپایه طالبان به هند پس از تحولات آگوست ۲۰۲۱، امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه این گروه، روز جمعه ۱۰ اکتبر در دهلی‌نو با سوبراهمانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، دیدار و گفت‌وگو کرد.

جایشانکار در استقبال از متقی و هیئت همراه، این سفر را گامی مهم در مسیر تقویت روابط و تأیید دوستی پایدار میان هند و افغانستان دانست و بر اهمیت دیدارهای حضوری برای شناسایی اولویت‌های مشترک و گسترش همکاری‌های نزدیک‌تر تأکید کرد.

او با اشاره به مشارکت دیرینه هند در پروژه‌های زیربنایی افغانستان، اعلام کرد که دهلی‌نو متعهد به اجرای شش طرح توسعه‌ای جدید در این کشور است که جزئیات آن‌ها پس از پایان مذاکرات منتشر خواهد شد.

در جریان این دیدار، وزیر امور خارجه هند همچنین از ارتقای مأموریت فنی هند در کابل به سطح سفارت خبر داد و پنج دستگاه آمبولانس از مجموع بیست آمبولانس اهدایی هند را شخصاً به طرف افغان تحویل داد.

 وی از تأمین تجهیزات پزشکی پیشرفته، واکسن‌های ایمن‌سازی و داروهای ضد سرطان برای بیمارستان‌های افغانستان خبر داد و به نقش هند در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ و همکاری با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در زمینه بازپروری معتادان اشاره کرد.

امیرخان متقی نیز در این دیدار، هند را دوست نزدیک افغانستان خواند و گفت که در زلزله اخیر، هند نخستین کشوری بود که کمک‌رسانی کرد.

وی با تأکید بر تمایل کابل به روابطی مبتنی بر احترام متقابل، تجارت و تعامل مردمی، خاطرنشان کرد که در دوران اشغال آمریکا، با وجود فراز و نشیب‌ها، هرگز علیه هند موضع‌گیری نکردیم و همواره به روابط خوب با این کشور اهمیت دادیم.

 متقی تصریح کرد که افغانستان اجازه نخواهد داد هیچ نیرویی از خاک این کشور برای تهدید یا استفاده علیه دیگران بهره‌برداری کند و این موضوع را یک چالش منطقه‌ای خواند که افغانستان در خط مقدم آن قرار دارد.

جایشانکار در پایان، از همبستگی افغانستان در پی حمله تروریستی پاهلگام قدردانی کرد و حساسیت افغانستان نسبت به نگرانی‌های امنیتی هند را قابل توجه و شایان تقدیر دانست. این دیدار، با توجه به شرایط منطقه‌ای و تحولات اخیر، نشانه‌ای از تلاش هند و طالبان برای بازتعریف مناسبات و تقویت همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های توسعه، امنیت و دیپلماسی مردمی تلقی می‌شود.

