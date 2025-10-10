مردم قم با حضور پر شور در راهپیمایی «بشارت نصر» حمایت خود را از ملت مظلوم غزه اعلام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی_ راهپیمایی «بشارت نصر» ظهر امروز پس از اقامه نماز جمعه از مصلای قدس تا چهارراه شهدا برگزار شد و با حضور پرشور نمازگزاران، جلوهای از همبستگی مردمی با ملت فلسطین را به رخ دشمنان کشید.
شرکتکنندگان در این مراسم با سردادن شعارهایی نظیر «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «فلسطین، فلسطین، حمایتت میکنیم»، خشم و انزجار خود را نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی ابراز کرده و بر ادامه راه مقاومت تأکید کردند.
شعار «فرمانده کل قوا، تشکر تشکر» در راهپیمایی بشارت نصر طنینانداز شد
مردم ولایتمدار قم در این راهپیمایی با سردادن شعار «فرمانده کل قوا، تشکر تشکر»، حمایت خود را از مواضع مقتدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کردند. شعاری که جلوهای از اعتماد عمومی به فرماندهی کل نیروهای مسلح و تأیید جهتگیریهای راهبردی نظام در عرصه مقاومت منطقهای بود.
در پایان این راهپیمایی، قطعنامهای در حمایت از مردم مظلوم غزه قرائت شد؛ در این بیانیه، مردم قم خواستار اقدام جدی نهادهای بینالمللی برای توقف نسلکشی در غزه و حمایت عملی از آرمان فلسطین شدند.