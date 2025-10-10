باشگاه خبرنگاران جوان- کابینه پاکستان با تصویب اصلاحات جدید، تجارت تهاتری با ایران، روسیه و افغانستان را تسهیل کرد.

بر اساس این تصمیم، شرط سخت‌گیرانه «انجام کامل واردات پیش از صادرات» حذف شد و امکان انجام همزمان این دو فرآیند فراهم گردید.

همچنین به شرکت‌های خصوصی اجازه داده شد برای تجارت تهاتری، کنسرسیوم یا گروه‌های مشترک تشکیل دهند.

علاوه بر این، الزام تأیید معاملات توسط نمایندگی‌های پاکستان در خارج از کشور نیز برداشته شد و با «تضمین شرکت‌ها یا گروه‌های خصوصی داخلی» جایگزین گردید.

این اصلاحات که توسط کمیته هماهنگی اقتصادی در دوم اکتبر تصویب و در جلسه کابینه در روز پنج‌شنبه نهایی شد، با هدف کاربردی‌تر و تجاری‌تر کردن سازوکار تجارت تهاتری انجام شده است.

چارچوب تجارت تهاتری پاکستان با افغانستان، ایران و روسیه از ژوئن ۲۰۲۳ آغاز به کار کرد، اما با موانعی از جمله محدودیت در فهرست کالاها، الزام تأیید نمایندگی‌های خارجی، شرط واردات پیش از صادرات و شرط تسویه ۹۰ روزه گمرکی مواجه شده بود که بخش‌هایی از این موانع با مصوبه جدید برطرف گردید.