باشگاه خبرنگاران جوان- در پی حمله هوایی جنگندههای پاکستانی به خاک افغانستان، منابع محلی از وقوع انفجارهای شدید در شهرستان برمل ولایت پکتیکا خبر دادهاند.
این حمله شبگذشته حوالی ساعت ۱۲ شب در منطقه مرغی بازار رخ داده است. منابع محلی گزارش دادند که چندین خانه مسکونی و فروشگاه هدف قرار گرفتهاند و خسارات مالی سنگینی به بار آورده است.
اگرچه تاکنون اطلاعات دقیقی درباره تلفات جانی منتشر نشده و مقامهای طالبان در این ولایت نیز از اظهار نظر خودداری کردهاند، اما گزارشها حاکی از آن است که جنگندههای پاکستانی شب گذشته حمله مشابهی را در کابل نیز انجام دادند. جزئیات این حمله هنوز روشن نیست.
منابع امنیتی ادعا کردهاند که در این حملات، شماری از رهبران مهم تحریک طالبان پاکستان (TTP) کشته شدهاند، اما این ادعاها از سوی طالبان افغانستان تا کنون تأیید نشده است.
این حملات در حالی صورت گرفتهاند که تنشها میان اسلامآباد و کابل بر سر فعالیتهای تیتیپی در حال افزایش است و گفتوگوهای دیپلماتیک میان دو طرف نیز به نتیجهای نرسیدهاند.