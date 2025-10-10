به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، راهپیمایی «بشارت نصر» امروز در شهرهای مختلف خوزستان همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مردم مومن و همیشه در صحنه اهواز امروز ۱۸ مهر پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حمایت از مردم فلسطین و به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، بار دیگر با سر دادن سردادن شعارهای ضد صهیونیستی، انزجار خود را از این رژیم غاصب و کودک کش فریاد زدند.

نمازگزاران اهوازی با شعارهای «مرگ بر اسراییل» و «مرگ بر آمریکا» حمایت خود را از مقاومت فلسطین اعلام کردند و خواستار توقف جنایات رژیم کودک کش اسراییل شدند. 

همچنین نمازگزاران با شعارهایی پیروزی مقاومت مقابل تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی را به مردم غزه تبریک و شادباش گفتند. 

راهپیمایی «بشارت نصر» امروز در جای جای استان خوزستان به صورت باشکوه برگزار شد. 

منبع خبرگزاری تسنیم 

برچسب ها: راهپیمایی در اهواز ، مردم اهواز
