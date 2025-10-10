باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امنیت ملی تشکیلات خودگردان فلسطین در غزه، امروز جمعه اعلام کرد که پس از اجرایی شدن توافق آتش‌بس، استقرار گسترده دستگاه‌های امنیتی و پلیس در تمام مناطق نوار غزه که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از آنها خارج می‌شود، آغاز شده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای مطبوعاتی توضیح داد که هدف از این استقرار، بازگرداندن نظم عمومی و مقابله با هرج و مرج و بی‌نظمی است که اشغالگران در طول دو سال جنگ تلاش کردند آن را گسترش دهند. این بیانیه همچنین بر آمادگی کامل تمام نهاد‌های پلیسی و خدماتی برای انجام ماموریت‌های میدانی در مناطق آزاد شده تاکید کرد.

این وزارتخانه توافق آتش‌بس در جنگ نسل‌کشی را به مردم فلسطین در غزه و سایر نقاط تبریک گفت. جنگی که به گفته این وزارتخانه، دو سال به طول انجامید و اشغالگران در جریان آن فجیع‌ترین جنایات را علیه غیرنظامیان مرتکب شدند. این وزارتخانه این تجاوز را بزرگترین جنایتی که در عصر جدید علیه یک ملت بی‌دفاع رخ می‌دهد، توصیف کرد.

در ادامه بیانیه آمده است: بر روح ده‌ها هزار شهید که در این جنگ وحشیانه به شهادت رسیدند، درود می‌فرستیم و برای مجروحان شفای عاجل و برای اسیران آزادی را از خداوند مسئلت داریم. پایداری افسانه‌ای ملت ما یک بار دیگر تایید کرد که با وجود ماشین جنگی اسرائیل، آنها شایسته‌ترین برای بقا و ساختن آینده خود هستند.

وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که خون کودکان، زنان و افراد بی‌دفاع لکه ننگی بر پیشانی انسانیت باقی خواهد ماند و همواره شاهدی بر وحشی‌گری اشغالگران و حامیان آنها خواهد بود.

همچنین این وزارتخانه اشاره کرد که در طول جنگ بهترین رهبران، افسران و اعضای خود را در میدان شرافت خدمت تقدیم کرد و تاکید نمود که همه اعضای آن، به قولی که برای محافظت از مردم و میهن خود داده بودند، علی‌رغم تجاوز و فجایع آن، وفادار ماندند.

این وزارتخانه توضیح داد که رژیم تروریستی اسرائیل بر هدف قرار دادن نهاد‌های این وزارتخانه متمرکز بود تا یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری جامعه فلسطین را در هم بشکند، اما این وزارتخانه با تمام امکانات موجود، علیرغم شرایط سخت، به کار خود ادامه داد و تلاش‌های اشغالگران برای گسترش هرج و مرج و بی‌قانونی را خنثی کرد.

منبع: خبرگزاری شهاب فلسطین