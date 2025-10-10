وزارت دفاع طالبان با انتشار بیانیه‌ای، حملات هوایی اخیر پاکستان به ولایت پکتیکا و کابل را به شدت محکوم کرد و هشدار داد در صورت تشدید تنش‌ها، پیامدهای آن بر عهده ارتش پاکستان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی حملات هوایی شام پنج‌شنبه پاکستان به خاک افغانستان، وزارت دفاع طالبان در بیانیه‌ای این عملیات را به شدت محکوم و اعلام کرد که این حملات در تاریخ دو کشور بی‌سابقه، خشونت‌آمیز و نفرت‌انگیز بوده است.

در این بیانیه آمده است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و در ولایت پکتیکا یک بازار غیرنظامی را بمباران کرده و همچنین حریم هوایی کابل را نقض کرده است.

وزارت دفاع طالبان تصریح کرد که ما تجاوز به حریم افغانستان را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم و دفاع از حریم خود را حقی مشروع می‌دانیم. این وزارت هشدار داده است که پس از این اقدامات پاکستان، اگر وضعیت متشنج‌تر شود، پیامدهای آن بر عهده ارتش پاکستان خواهد بود.

ارتش پاکستان شام پنج‌شنبه عمق خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده بود. هدف از این حملات، نابودی رهبران رده بالای تحریک طالبان پاکستان اعلام شده است، اما هنوز مشخص نیست که پاکستان چقدر توانسته است به اهداف خود از این حملات دست یابد.

برچسب ها: حمله پاکستان به افغانستان ، کابل ، وزارت دفاع طالبان
خبرهای مرتبط
احضار سفیر پاکستان در کابل
پاکستان:
به تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذاریم
طالبان:
پاکستان ما را وادار به واکنش نکند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رژیم اشغالگر آتش بس در غزه را نقض کرد
جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو رسید
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیل از غزه + فیلم
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
فرار خفت بار ارتش اسرائیل از غزه + فیلم
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
کرملین: از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان
آخرین اخبار
راهپیمایی عظیم یمنی‌ها در گرامیداشت دو سال مقاومت+ تصاویر
چابهار برای افغانستان و هند حیاتی است
غزه پس از ۲ سال نسل‌کشی، غرق در شادی+ ویدیو
آغاز استقرار نیرو‌های امنیتی فلسطین در غزه
واکنش طالبان به حملات هوایی پاکستان به کابل؛ عواقب تنش برعهده اسلام‌آباد است
حمله هوایی پاکستان به مواضعی در افغانستان
تسهیل تجارت تهاتری پاکستان با ایران، روسیه و افغانستان
دیدار وزیر خارجه هند با سرپرست امور خارجه طالبان در دهلی‌نو؛ توافق بر سر تقویت همکاری‌ها
آغاز مهلت ۷۲ ساعته برای آزادی اسرای اسرائیلی
برگزاری نماز جمعه مسجد مبارک الاقصی با ۵۰ هزار فلسطینی + تصاویر
بیانیه وزارت کشور فلسطین در باره آتش بس غزه
با برقراری آتش بس فلسطینی ها در حال بازگشت به غزه هستند
صلیب سرخ: آماده اجرای توافق آتش‌بس در غزه هستیم
جایزه صلح نوبل به ماریا کورینا ماچادو رسید
نیرو‌های نظامی ترکیه آماده مشارکت در هر مأموریتی در غزه هستند
اسرائیل اجازه بازگشت فلسطینیان از طریق گذرگاه رفح را صادر کرد
سیستم سوخت رژیم صهیونیستی هک شد
هشدار سازمان امداد: بازگشت به غزه هنوز خطرناک است
فرار خفت بار ارتش اسرائیل از غزه + فیلم
توافق غزه نشانه شکست استراتژیک و پایان بازدارندگی تل‌آویو 
کرملین: از نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل حمایت می‌کنیم
اقامه نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی + تصاویر
آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیل از غزه + فیلم
ترامپ برای معامله غزه اهرم فشار به کار گرفت، اما مسائل تعیین کننده باقی است
رژیم اشغالگر آتش بس در غزه را نقض کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۷.۶ ریشتر فیلیپین را لرزاند و هشدار سونامی صادر شد
حماس: نتانیاهو قصد دارد آتش‌بس را مختل کند
انفجارهای پیاپی در کابل؛ پاکستان مدعی ترور نورولی محسود شد
ترامپ: از ایران به خاطر حمایت از توافق غزه تشکر می‌کنم
نتانیاهو با فرستادگان ترامپ در دفترش دیدار کرد