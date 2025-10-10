باشگاه خبرنگاران جوان- در پی حملات هوایی شام پنجشنبه پاکستان به خاک افغانستان، وزارت دفاع طالبان در بیانیهای این عملیات را به شدت محکوم و اعلام کرد که این حملات در تاریخ دو کشور بیسابقه، خشونتآمیز و نفرتانگیز بوده است.
در این بیانیه آمده است که پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و در ولایت پکتیکا یک بازار غیرنظامی را بمباران کرده و همچنین حریم هوایی کابل را نقض کرده است.
وزارت دفاع طالبان تصریح کرد که ما تجاوز به حریم افغانستان را به شدیدترین وجه محکوم میکنیم و دفاع از حریم خود را حقی مشروع میدانیم. این وزارت هشدار داده است که پس از این اقدامات پاکستان، اگر وضعیت متشنجتر شود، پیامدهای آن بر عهده ارتش پاکستان خواهد بود.
ارتش پاکستان شام پنجشنبه عمق خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده بود. هدف از این حملات، نابودی رهبران رده بالای تحریک طالبان پاکستان اعلام شده است، اما هنوز مشخص نیست که پاکستان چقدر توانسته است به اهداف خود از این حملات دست یابد.